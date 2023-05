Diablo 4: Dungeons verlassen – So geht’s am schnellsten

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Die Verliese mit den dem Emote-Rad oder dem Treppen-Symbol zu verlassen ist zudem praktisch für Quest-Dungeons, die man in der Wildnis abgeben muss und nicht in einer Stadt.

So verlasst ihr den Dungeon am schnellsten: Über das Emote-Rad könnt ihr mit einem Klick aus dem Verlies gelangen. Dafür wählt ihr oben links einfach Dungeon verlassen aus. Ihr werdet direkt vor den Eingang des Dungeons teleportiert.

Aufgrund der Gegnerdichte bieten sich die Verliese an, um viele Erfahrungspunkte in kurzer Zeit zu sammeln. Damit ihr bei dem Vorgang nicht unnötig aufgehalten werdet, gibt es im Spiel drei Optionen, um den Dungeon mit wenigen Klicks zu verlassen.

