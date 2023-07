Diablo 4: Spieler hat alle 130 Dungeons getestet und sagt euch, welche die besten Spots zum XP farmen sind

In Diablo 4 gibt es viele Möglichkeiten XP zu verdienen, dazu zählen auch die verschiedenen Dungeons und Strongholds – doch nicht alle eignen sich gleich gut.

Was hat der Spieler getestet? Der Reddit-Nutzer „Drybear“ hat alle 130 Dungeons und Strongholds in Diablo 4 getestet und bestimmt, welcher Spot am besten zum XP farmen geeignet ist.

Um die einzelnen Dungeons bewerten zu können, habe er „die Geschwindigkeit, Mob-Dichte und den Wert der Zeit pro Sekunde, die man in dieser Begegnung verbringt, miteinander verglichen.“

Dabei hat Drybear sowohl für Solo-Spieler als auch für Gruppen einen Wert für jeden Dungeon und Stronghold bestimmt, der angibt, wie gut die jeweilige Einrichtung zum gezielten Sammeln von XP sei.

Tabelle zeigt, welcher Dungeon am besten zum XP farmen ist

Das Ergebnis, welcher Dungeon zum XP farmen am besten sei, hat Drybear in einer Tabelle bei „Google Docs“ festgehalten (via docs.google.com)

Umso höher der jeweilige Wert für Solo-Spieler oder Gruppen ist, desto besser ist ein Dungeon geeignet.

Welcher Dungeon ist am besten? Aus der Tabelle von Drybear geht hervor, dass der Dungeon „Sarat’s Lair“ am besten zum farmen von XP sein soll, da er 4 Punkte bei der Geschwindigkeit sowie die höchsten XP-Werte für Solo- und Gruppen-Spieler erhielt.

Sarat’s Lair liegt in der Region „Scosglen“ und beinhaltet neben zahlreichen Spinnen und Vampiren auch den namensgebenden Boss Sarat. Das Mindestlevel des Dungeons ist 20.

Welcher Stronghold ist am besten? Gemäß Drybears Tabelle ist „Temple of Rot“ der beste Stronghold. Er besitzt die höchstmögliche Geschwindigkeits-Wertung (5 von 5) und solide Punktzahlen für Solo-Spieler und Gruppen.

In dem ab Level 35 spielbaren „Temple of Rot“ trefft ihr auf Kannibalen und Fliegen.

Gibt es einen Nachteil bei der Tabelle? Drybear hat die Tabelle mit den Dungeons und Strongholds am 17. Juli gepostet – er ist somit zum möglicherweise schlechtesten Zeitpunkt mit seiner Dungeon-Auswertung fertig geworden, denn bereits am 18. Juli erscheint das Update für Season 1 von Diablo 4.

Es kann durchaus sein, dass Blizzard mit dem Release des Updates Änderungen an den Dungeons und Strongholds vornimmt und die Werte, die Drybear in seinen Tests ermittelt hat, anschließend veraltet sind. Sollte das der Fall sein, werden wir diese Information im Artikel ergänzen.

