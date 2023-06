Spieler in Diablo 4 bemerkt, die Schwerter heißen völlig falsch: „Jemand bei Blizzard hat das übel vermasselt“

In Diablo 4 könnt ihr Waffen ohne Ende einsammeln. Doch plötzlich merken Spieler: Bei den Namen scheint etwas nicht zu stimmen.

Seltene Items, nützliche Waffen, starke Ausrüstung – Gegenstände gibt es in Diablo 4 nun wirklich in Hülle und Fülle. Ihr findet sie in verschiedenen Ausführungen und Seltenheiten, und hat man ein cooles neues Item eingesackt, dann geht der Blick in der Regel erstmal auf die Werte der neuen Waffe.

Doch ein paar User im Diablo-4-reddit haben den Blick mal etwas schweifen lassen und sich die Waffen genauer angeschaut – und etwas Ungewöhnliches festgestellt.

Denn offenbar hauen die Bezeichnungen im Spiel in einigen Fällen gar nicht hin, wie nun auch weitere User in ihrem Inventar bemerken.

Warum ist der Säbel gerade? Spieler wundern sich über Bezeichnungen in Diablo 4

Das ist bei den Schwertern los: Der User „Funslinger“ teilte im subreddit zu Diablo 4 eine Übersicht einiger Schwerter, auf die er im Spiel gestoßen ist. Das Kuriose: Die Bezeichnungen passen gar nicht zu den Waffen, die dort zu sehen sind.

So führt der User aus, dass das „Zweihänder“ genannte Schwert im Bild eigentlich ein Claymore ist, während das Claymore eher ein Bastard-Schwert (Anderthalbhänder) zu sein scheint. Auch bei den Waffen Flamberge, der eigentlich eine gewellte Klinge haben müsste, dem Gothic Blade und anderen Waffen findet er Designs, die gar nicht zu den Bezeichnungen passen.

Das Bild könnt ihr euch hier anschauen:

Was sagen andere Spieler? Mit dem Post hat der User einige Spieler auf den Trichter gebracht, mal nachzuschauen, ob die Item-Bezeichnungen hinkommen. In den Kommentaren zeigen sich Spieler ziemlich überrascht, dass dies seit dem Release von Diablo 4 nicht früher aufgefallen ist – aber viele stimmen zu, dass da etwas nicht stimmen kann.

So betonen einige, dass die Bezeichnungen gar nicht bei den Schwertern aufhören, sondern beispielsweise auch Äxte und andere Items betreffen. Sie glauben: Da muss bei der Benennung irgendwie etwas durcheinander gekommen sein.

Hier einige der Stimmen:

„Verdammt, du hast tatsächlich zu 100 % recht! Jemand bei Blizzard hat das übel vermasselt. Erst gestern habe ich mich gefragt, warum das Flamberge Kingslayer und die Gothic Blade Flamberge heißt, habe aber nicht weiter nachgeforscht. Aber jetzt, wo ich deinen Beitrag sehe, hast du 100 % Recht, es scheint, dass jeder einzelne Name irgendwie vertauscht wurde“ so User cela_ch (via reddit).

„Das gilt nicht nur für Schwerter, ich habe das bei so gut wie jeder Waffenkategorie festgestellt. Ein weiteres Beispiel ist die ‚Doppelaxt‘, die nur eine Axtklinge hat, oder die ‚Poleaxe‘, die nur ein Speer ist, ohne Axtkopf“, meint User Swordbreaker925 (via reddit).

„Lol, so habe ich mich auch bei ‚kurzen‘ Schwertern gefühlt, die aussehen, als wären sie mindestens Langschwerter (oder sogar ‚eineinhalbhändige‘ Schwerter, wenn man sich anschaut, wie viel Platz am Griff vorhanden ist, wenn man ihn hält)“ meint User stofiski-san (via reddit).

„Ja, einige der regulären Schwerter sind auch falsch beschriftet. Sie haben ein gebogenes Schwert namens ‚War Sword‘, das in Ordnung ist, aber direkt daneben in der Liste ist ein ‚Säbel‘ und das Modell ist ein demoliertes, gerades Schwert/Langschwert. Es sieht definitiv so aus, als ob einige falsch beschriftet wurden. Ich finde es auch witzig, dass sie das einfache Langschwert als ‚Kurzschwert‘ bezeichnen“ stimmt User simplemalk zu (via reddit).

Hier scheint es generell ein paar Schwierigkeiten zu geben. Eine kuriose Geschichte, doch solange zumindest die Werte stimmen, ist vermutlich alles halb so wild. Alle einzigartigen Gegenstände in Diablo 4 findet ihr hier.

Wieso die Bezeichnungen teilweise nicht hinkommen, dazu gibt es derzeit keine Informationen. Einige Spieler witzeln noch, vermutlich wäre in der entsprechenden Excel-Tabelle jemand in der Zeile verrutscht – doch eine offizielle Info, was das Problem ist, fehlt bislang.

Konntet ihr in Diablo 4 auch schon Items feststellen, bei dem der Name nicht zum Gezeigten passt? Wenn ja: Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten ist ein neuer Patch in Diablo 4 verfügbar, alle Infos gibt es hier.