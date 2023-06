Diablo 4: Neuer Patch vereinfacht härtesten Grind für euren Helden noch vor Season 1

In Diablo 4 ist der Grind um die XP und der Weg bis zum maximalen Level hart, doch das sollte nicht für immer so bleiben. Blizzard hatte das gemerkt und änderte nun mit seinem neuen Patch viele Dinge, die euch zugutekommen sollen.

Was war das Problem? Der Grind um die Maximalstufe. Der Weg von Level 1 – 50 ist leicht, doch wenn ihr Stufe 100 erreichen wollt, müsst ihr viel Zeit investieren. Das ist nicht nur nervenzerreißend, sondern auch öde. Viele Spieler fingen deshalb an, Alptraumdungeons zu grinden, um XP und auch die seltensten Items im Spiel zu ergattern, doch der Fortschritt war minimal.

Dem wollte Blizzard mit seinem neuesten Patch entgegenwirken und das noch bevor Season 1 das Licht der Welt erblickt.

Vergesst zudem nicht Elixiere zu verwenden, diese helfen euch beim Grind für die XP:

Diablo 4 lässt im Endgame XP regnen

Was hat sich geändert? Schon im Campfire-Stream hatte Game Director von Diablo 4, Joe Shely, klargestellt, dass Alptraumdungeons ein Ort sein sollten, indem man gerne farmen geht und diese immer und immer wieder durchzockt. Das war jedoch bislang nur bedingt der Fall, doch mit Patch 1.03 hat sich vieles geändert. So schreibt Blizzard in den Patch Notes:

Die Erfahrung, die man für den Abschluss von Alptraumdungeons erhält, wurde deutlich erhöht.

Die Erfahrung, die man für das Töten von Monstern in Alptraumdungeons erhält, wurde deutlich erhöht.

Höllenfluttruhen gewähren nun einen deutlich höheren Erfahrungsbonus, wenn sie geöffnet werden.

Die Erfahrung, die man für den Abschluss von Einzelgeflüstern erhält, wurde allgemein deutlich erhöht.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den keine Erfahrung gewährt wurde, wenn nach Abschluss von Dungeonzielen Durchhalte-Events abgeschlossen wurden.

Blizzard nennt in seinen Patch Notes keine Zahlen, wie stark „deutlich“ tatsächlich ist, doch Spieler haben nach dem Patch schon einige Tests durchgeführt und sind jetzt schon begeistert von den Änderungen.

Was sagt die Community? Auf Reddit offenbarte der User Lofus1989 seine Gedanken zum XP-Buff des Endgames. Dabei spricht er von einem „riesigen“ XP-Buff, den Blizzard spendiert hat. Er selbst meinte zu seinen Tests folgendes:

Okay, ich habe ein paar Tests im Dungeon „Niedergang des Champions“ gemacht. Ich bin Level 99 und die Gesamt-XP bis 100 beträgt etwa 22 Millionen. Ich habe ein Level-46-Champions-Siegel gemacht, das Level-100-Gegnern entspricht, nur ein Level über mir, und nach dem Lauf habe ich 2,5 Millionen XP bekommen, was bedeutet, dass ich nur etwa 9-10 Läufe von 99 auf 100 brauchen würde!!! Das war alles komplett Solo und ich würde sagen, dass es jetzt sehr einfach ist, auf 100 zu kommen. (via reddit.com)

Doch nicht nur Lofus ist der Meinung, dass der Grind entspannter geworden ist, sondern auch weitere User. Sie meinen Folgendes:

ravearamashi meint – „Ja, es ist deutlich mehr. Im Ernst, sehr viel. […]“

svanxx fügt hinzu – „Ich habe sechs T35 gebraucht, um von 79 auf 80 zu kommen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, wie lange ich gebraucht habe, um von 78 auf 79 zu kommen, aber jetzt ist es viel besser.“

Glittering-Cut-2741 deckt auf – „Nach meinen bisherigen Tests liegt die Steigerung bei ca. 45 %, was eine wirklich enorme Steigerung darstellt.“

Acozz85 korrigiert und meint – „Es wurde festgestellt, dass es sich um einen Anstieg von 80 % handelt.“

So oder so lohnt sich vor allem jetzt nach den Änderungen der Grind umso mehr. Solltet ihr also noch nicht Level 100 erreicht haben, wäre jetzt der passende Zeitpunkt.

