Diablo 4: Die Chefs sprechen heute Abend über die größte Sorge der Fans – So schaut ihr zu

Wann und wo ist der Stream? Am Freitag, dem 16. Juni um 10:00 Uhr deutscher Zeit (11 AM PDT) findet ein neuer Dev Stream zum Thema statt – als erster „Campfire Chat“. Dort sprechen Diablo-Chef Rod Fergusson , Game Director Joe Shely, Associate Production Director Tiffany Wat und Community-Chef Adam Fletcher über verschiedene Themen.

In Diablo 4 gibt es gerade Kritik an den Zukunftsplänen. Vor allem Vielspieler bemängeln, dass die kommende Season 1 einen unnötigen Grind erfordert. Im neuen Dev Stream am 16. Juni wollen die Macher genau über diese Probleme sprechen.

