Diablo 4: Blizzard zeigt die wichtigste Änderung seit Release, Spiel stürzt direkt ab, sorgt für Lacher

Diablo 4 bekommt mit der kommenden Season 4 ein vollständiges Rework des Item-Systems. Das hat Blizzard im neusten Campfire Chat ausgiebig vorgestellt, inklusive Game-Crash. Bei Fans löst das Lacher und Sorge gleichermaßen aus, Twitch-Nerd Asmongold schüttelt den Kopf. Aber ist das wirklich ein schlechtes Zeichen?

Was ist das für eine Änderung?

Blizzard krempelt die gesamte Itemization von Diablo 4 um, von den enthaltenen Affixen bis hin zum Kodex der Macht.

Statt der über 200 Eigenschaften, von denen viele nutzlos sind, soll es deutlich weniger geben, die dafür den Charakter wirklich stärker machen.

Aspekte wandern mit der Überarbeitung direkt in den Kodex, statt eure Bank zu verstopfen. Sogar der Spieler-Handel wird überarbeitet.

Das ist beim Stream passiert: Gerade, als die Entwickler die neuen Features des überarbeiteten Loot-Systems vorstellen wollten, ist das Spiel abgestürzt. Ein Klick auf einen neuen Waffen-Affix hat gereicht, um das Spiel direkt zu schließen und den Desktop zu zeigen (hier der Timestamp auf Twitch bei 01:08:07).

Die Devs im Stream haben schnell mit einem Lachen darauf hingewiesen, dass es sich schließlich um einen „Live Build“ handle. Da könne so etwas durchaus passieren.

Im Moment befindet sich Season 4 noch in Entwicklung und Blizzard nimmt sich sogar extra mehr Zeit, damit alles läuft: Der Start wurde um einen Monat verschoben. Zuvor soll noch ein Testserver kommen, auf dem die Features vermutlich noch einmal geprüft werden.

Ein großes Thema, über das gerade ebenfalls gesprochen wird, ist Raytracing, das bald ins Spiel kommt:

„Blizzard, das ist eure letzte Chance“

Im Twitch-Chat reagieren die meisten Zuschauer schlicht mit einem Lachen und mit Spott über das, was passiert ist. Der Clip vom Crash geistert nun jedoch durchs Netz und Asmongold hat ihn bereits für eine Reaktion verwertet (via YouTube).

Der Twitch-Streamer ermahnt Blizzard, dass dies die letzte Chance für Diablo 4 sei und schlägt sogar seinen Kopf auf seinen Tisch zur… Verdeutlichung, vermutlich. Vielleicht auch einfach aus Verzweiflung.

In den Kommentaren auf YouTube gibt es ein paar Kritiker, die in dem Crash ein böses Omen sehen. So kurz vor dem Release solle so etwas nicht mehr passieren, meinen die Nutzer.

Andere mit offenbar mehr Erfahrung finden den Absturz nicht weiter schlimm. So ein Crash bei einem Klick könne im Programmieren durch einen ganz einfachen Fehler im Code verursacht werden, den man ohne Aufwand beheben könne.

Auf Reddit, das sonst so kritisch gegenüber Diablo 4 ist, gibt es sogar Lob exakt für diese Szene. Dort heißt es etwa: Das fühle sich menschlich an.

Ein Nutzer selbst habe so etwas in einer Präsentation erlebt. Es sei zwar peinlich, aber man sehe den Devs an, dass sie zufrieden sind – zum ersten Mal seit Release, heißt es. Und bisher kommt alles zu Season 4 außerordentlich gut an: Endlich looten ohne Excel-Tabelle – Spieler in Diablo 4 sind glücklich über die große Änderung für Season 4