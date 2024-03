„Verpasste Gelegenheit“ – Eines der besten Features von Diablo 4 ist laut Spielern zu klein, braucht mehr Inhalt

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Diablo 4: Gewand der Unendlichen macht Zauberinnen gerade zur OP-Klasse – So farmt ihr es am besten

Ein Nutzer meint nun, dass die Stützpunkt verschwendetes Potenzial seien. Er erhält etliche Kommentare mit neuen Ideen (via Reddit ). In über 170 Kommentaren kommen die Spieler auf Gedanken wie:

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Selbst heute sind die Strongholds noch ein Thema. Ein Nutzer schreibt sogar: Stützpunkte seien das, worauf er sich in jeder Season am meisten freue. Schon früh war der Konsens: Stronghold sind guter Content, aber einfach zu selten .

Das macht Stützpunkte so gut: Das Feature kommt schon seit Release ziemlich gut an, es bietet etwas Abwechslung zum konstant gleichen Grind in Dungeons oder Gewölben. Stützpunkte beleben laut Spielern die Welt, lassen sie echter wirken.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to