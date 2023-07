Diablo 4: Spieler verbindet nur 3 Skills der schlechtesten Klasse, erschafft lächerlich starken Level-Build

In Diablo 4 hat ein Spieler für seinen Level-Build 3 Skills ausgewählt, die ihn zu einer mächtigen Tötungsmaschine machen. Wir zeigen euch, welche Skills das sind und wie mächtig dieser Build tatsächlich ist.

Was ist das für ein Build? Hierbei handelt es sich um ein Level-Build für Zauberer, den Reddit-User KaisCloud (via reddit.com) zusammengebastelt hat.

In diesem beschwört der User einen kontinuierlichen Feuerstrahl auf seine Gegner, während er ihnen nebenbei noch einige “Gefrorene Kugeln” an den Kopf schmeißt und den Boden brennen lässt. Die Gegner haben kaum eine Chance und verenden in einem Inferno.

Zauberer wird zum vernichtenden Flammenwerfer

Wie funktioniert dieser Build? Wer sich nun fragt, wie KaisCloud einen kontinuierlichen Feuerstrahl beschwören kann, muss sich seine Waffe anschauen. Der Reddit-User benutzt einen Zauberstab für seine Attacken. So kann er den Skill „Flammentod“ kontinuierlich beschwören.

Hier binden wir euch einen Vorgeschmack von diesem Level-Build ein:

Zudem hat KaisCloud festgestellt, dass ihr in dieser Kombi die Skills „Feuerwand“ und „Gefrorene Kugeln“ öfter beschwören und so eure Gegner in Attacken überrennen könnt. Einen großen Vorteil hat dieser Build laut dem Reddit-User vor allem deswegen:

Der größte Vorteil besteht darin, dass der Auslöser der gefrorenen Kugeln zu einem zufälligen Ziel wandert, dann stoppt und zu explodieren beginnt, während auf dem Ziel Firewalls erscheinen. Ihr könnt auch sehen, dass es fast kein Mana kostet, die Fähigkeit ständig mit Regenerations- und Janky-Ausrüstung zu spammen. via Reddit

Was sagen die Spieler? Die Spieler finden den Build cool und zeigen das mit 1.500 Upvotes (Stand 26. Juli, 10:40 Uhr), trotz dessen beschweren sich viele darüber, wie Blizzard den Zauberer zerstört hat. Der Level-Build mag vielleicht gut sein, aber was bringt das, wenn die Klasse in höheren Weltstufen von Monstern plattgemacht wird.

Aber vielen macht der Zauberer dennoch Spaß, wenn man die Mana-Kosten unter Kontrolle bringen kann, wie creepy_doll schreibt: „Das Sorc-Gameplay macht Spaß, wenn man Mana unter Kontrolle hat. Die Zahlen sind einfach nicht da, aber das ist nur beim Endgame das Problem. Außerdem ist es blöd, wenn man Mana nicht unter Kontrolle bekommt und man dazu gezwungen ist, ziemlich strenge Bedingungen einzuhalten.“

Wie findet ihr den Zauberer? Spielt ihr die Klasse überhaupt noch? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

