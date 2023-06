Diablo 4: Neuer Patch behebt Bug für unendlich EP für schnelles Leveln – Patch Notes auf Deutsch

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Fair Geld und EP sammeln: Falls ihr auf faire Art und Weise Geld (und auch Erfahrungspunkte) sammeln wollt, dann schaut in folgenden Guide hier auf MeinMMO. MeinMMO verrät, wo ihr aktuell am besten Gold farmen und wie ihr euer Gold sparen könnt:

Viele Spieler hatten sich gewünscht, dass Blizzard die Spieler ahndet, die den Glitch extrem ausnutzen und sich an dem Fehler bereichern. So schrieb jemand im Subreddit zu Diablo: „Ich hoffe, Blizzard geht hart und schnell gegen solche Verstöße vor.“

Was ändert sich? Mit dem Hotfix hat Blizzard insbesondere den Glitch behoben, mit dem ihr unendlich viel Erfahrungspunkte sammeln konntet . Dieser gehört jetzt der Vergangenheit an und ihr könnt bestimmte Höhlen oder Keller nicht mehr ausnutzen.

Anmerkung der Entwickler: Wir haben heute Hotfix 12 veröffentlicht, der Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen enthielt, die sich auf „Hammer der Alten“ auswirkten. Diese Änderungen dienten ausschließlich der Backend-Performance, wirkten sich aber ungewollt auch auf das Gameplay aus. Es war nicht geplant, den Schaden von Hammer of the Ancients durch diese Änderung zu verringern. Wir haben diese Änderung rückgängig gemacht, da dies nicht beabsichtigt war.

