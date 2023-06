Glitch in Diablo 4 bringt unendlich Loot und ist so gut, dass er geheim bleiben soll: „Lösch das, bevor Blizzard es liest“

In Diablo 4 ist eine gute Ausrüstung das A und O, somit sind Spieler immer wieder auf der Suche nach den besten Orten und Möglichkeiten für gute Beute. Jetzt hat einer von ihnen einen Glitch gefunden, der für unendlichen Loot sorgen soll.

Dass sich Keller in Diablo 4 lohnen, haben wir bereits festgestellt, denn: Sie sind schnell erledigt und es können sogar Loot-Goblins spawnen.

Darüber hinaus könnten euch manche Keller aufgrund eines Glitches sogar massiven Loot bescheren, wenn ihr bestimmte Aktionen durchführt – oder eher nicht durchführt.

Was hat es mit dem Glitch auf sich? In dem Subreddit von Diablo 4 ist ein Videobeitrag von u/Ryulen erschienen, mit dem Titel „Wer hat gesagt, dass Keller sich nicht lohnen?“ und zeigt einen Raum, der voller Loot ist. Der Spieler kämpft dort gegen Feinde, die immer wieder zu spawnen scheinen.

Es liegt sogar so viel Loot herum, dass man nichts anderes mehr erkennen kann:

Keller mit „Geiselrettung“-Event

Was muss ich tun, um unendlichen Loot zu bekommen? Um den Glitch auszulösen, ist es notwendig, einen Keller zu finden, in dem ihr Geiseln retten müsst. Ihr startet das Ereignis zwar, schließt es aber nicht erfolgreich ab und lasst die Geiseln sterben (via PC Gamer).

Die Monster im Keller töten die Geiseln für euch, ihr wartet einfach ab. Zum Ende des Timers tötet ihr die Feinde. Sobald ihr das Ereignis abschließt, erscheint eine Truhe und weitere Feinde spawnen.

Laut PC Gamer berichteten einige Spieler, dass unendlich Feinde gespawnt sind, als sie die erste Monstergruppe bei 2 oder 3 Sekunden Restzeit auf dem Event-Timer getötet haben.

Während dessen könnt ihr euch zurück in die Stadt teleportieren, um euer Inventar zu leeren. Wie wir wissen, ist das schnell überfüllt. Aber auch dafür gibt es einen Trick, mit dem ihr wertvollen Platz sparen könnt.

Wichtig ist dabei, dass ihr mit dem Teleport zurück in den Keller nicht zu lange wartet, insofern ihr das Looten fortsetzen wollt, da sich der Keller sonst zurücksetzt.

„Gepriesen sei deine Beute“

Was sagen die Spieler? Das Subreddit von Ryulen verzeichnet aktuell über 7.000 Upvotes und 1.400 Kommentare. nanosam kommentiert den Beitrag mit „Dieser Exploit ist öffentlich bekannt und es gibt eine bekannte Methode, um unendliche Spawns auszulösen. Ich hoffe, Blizzard geht hart und schnell gegen solche Verstöße vor. Hinweis: Es ist mit einem spezifischen Ereignis in Kellern und Dungeons verbunden und nicht an einen bestimmten Ort gebunden.“

Andere Spieler witzeln in den Kommentaren, Inevitable_Rate3320 schreibt von einer „neuen Religion, vollständig auf Beute basierend.“

Jukigol13 schreibt: „Gepriesen sei deine Beute“, dazu ergänzt DapperMinute „Und meine Axt!“ – ein Zitat, das wir aus Herr der Ringe kennen.

Adventurousbubblegum antwortet Jukigol13 mit „Mögen wir wahrhaftig Beute bekommen in seinem heiligen Namen.“

potatoesxD kommentiert das Subreddit mit: „Schnell, lösch’ diesen Beitrag, bevor die Entwickler davon Wind bekommen.“

Auch PC Gamer weist darauf hin, dass Blizzard gegen das Ausnutzen des Glitches vorgehen könnte. Es wird zudem empfohlen, mit dem Loot-Farmen in solchen Fällen erst mit einem höheren Level (50+) zu beginnen. Man sollte in der Lage sein, auch größere Gegnergruppen in Sekunden auslöschen zu können.

Vorher gab es bestimmte Dungeons, die zum Loot- und XP-Farmen genutzt werden konnten. Diese wurden generft – aber es gibt weiterhin starke Level-Dungeons.