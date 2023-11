Diablo 4: Ab heute levelt ihr für 7 Tage noch schneller – Darum solltet ihr das jetzt ausnutzen

Das „Segen der Mutter“-Event ist zurück in Sanktuario und beschert euch einen Bonus auf XP und Gold in Diablo 4. Warum ihr das in den kommenden Tagen unbedingt ausnutzen solltet, verraten wir euch auf MeinMMO.

Season 2 von Diablo 4 startete am 17. Oktober mit einer Menge Problemen – der Launch wurde kurzfristig verschoben.

Der anfängliche Unmut der Spielerinnen und Spieler verflog daraufhin bei einigen, denn mit Season 2 zogen viele Verbesserungen in Diablo 4 ein. So lässt euch das Spiel grundsätzlich schneller leveln, laut Blizzard erreichen Spieler jetzt ca. 40 % schneller das maximale Level.

Dank eines Events erhaltet ihr einen Bonus auf die XP im Spiel, was das Tempo noch weiter steigert – dafür habt ihr insgesamt 7 Tage Zeit.

Was ist das für ein Event? In Sanktuario startet heute das Event „Segen der Mutter“ und bringt dieses Mal einen noch höheren Boost auf XP und Gold. Während ihr im September 25 % mehr XP und Gold erwirtschaften konntet, bekommt ihr jetzt einen Bonus von 35 %.

Wie lange läuft das Event? Das Event startet heute, am Montag, dem 20. November um 19 Uhr und läuft bis zum 27. November. Somit habt ihr sieben Tage Zeit, um XP und Gold zu farmen. Dies bietet sich in etwa an, um Charaktere auf Level 100 zu bringen, oder um sich auf anstehende Events vorzubereiten.

Neben verschiedenen Events wurde zudem eine neue Erweiterung für Diablo 4 angekündigt. Diese soll allerdings erst Ende 2024 kommen:

Bonus auf XP und Gold für alle

Wer bekommt den Bonus? Alle Spielerinnen und Spieler von Diablo 4. Ihr bekommt den Bonus auf dem ewigen Realm, in den seasonalen Realms sowie auf allen Weltstufen. Das lest ihr auch in dem Beitrag auf X (ehemals Twitter) auf dem Diablo-Account:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Übersetzung: Die Kraft der Hölle wächst. Deine muss es auch.

Bekommt 35 % mehr Gold und Erfahrungspunkte auf allen Weltstufen und Realms während der Woche des „Segen der Mutter“.

Dieser Bonus ist stapelbar – das bedeutet, dass es sich sogar noch mal extra lohnt, wenn ihr zusätzlich Tränke konsumiert und in einer Gruppe zockt, um eure gesammelte Erfahrung zu maximieren.

Darum lohnt sich das gerade jetzt: Der Bonus lohnt sich nicht nur, um Charaktere auf Level 100 zu bringen, oder neue Klassen und Builds zu testen, den Battle Pass zu vervollständigen oder die Season-Reise voranzubringen.

Insbesondere im Hinblick auf anstehende Endgame-Events, auf die ihr euch jetzt perfekt vorbereiten könnt, ist der Bonus ziemlich nützlich.

Am 5. Dezember zieht das Event „Abbatoir of Zir“ in Diablo 4 ein. Diese Aktivität soll für jeden zugänglich sein, der die Season-Reise in Season 2 abgeschlossen hat und eine weitere Herausforderung sucht.

Diese Herausforderung soll allerdings ziemlich knackig sein:

Ein weiteres Event startet am 12. Dezember in Diablo 4. Dort wird die Zone „Zersplitterte Gipfel“ in ein „Winterterrorland“ verwandelt, dem Gegenstück des regulären Winterwunderlands. Dort könnt ihr euch außerdem ein paar Belohnungen sichern:

Diablo 4 kündigt einen Winter-Event für Season 2 an: Die Mittwinterpest kommt

Nehmt ihr den Bonus auf XP und Gold mit, oder seid ihr schon fertig mit der Season? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.