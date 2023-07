Diablo 4: Spieler fordert frech die Option, PvP zu deaktivieren, Tausenden verspotten ihn

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Generell seien Argumente, die in: „Aber ich habe dafür gezahlt“ gipfeln, grundsätzlich bescheuert. Hier besonders, weil man selbst in den PvP-Zonen einfach zu selten auf Spieler treffe, die es wirklich böse meinen. Häufiger helfe man sich eher.

An sich passiert aber in PvP-Gebieten nicht viel. Abseits von ein paar Barbaren und Jägern, die mit ihren OP-Builds ein paar Casuals oneshotten, helfen sich Spieler dort sogar häufiger. Selbst der seltene Butcher hat 10-mal mehr Player-Kills als alle Spieler zusammen .

Was hat es mit PvP in Diablo 4 auf sich?

