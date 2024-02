Diablo 4: Mit welcher Klasse ist man am besten solo unterwegs?

Diablo 4 kann nicht offline gespielt werden. Seid ihr also in Sanktuario unterwegs, begegnet ihr immer wieder anderen Spielern. In Gruppen zocken ist spaßig, allein hat aber auch seinen Reiz. Daher wollen wir nun von euch wissen, was für euch die beste Klasse fürs Solo spielen ist.

In Diablo 4 gibt es aktuell fünf verschiedene Klassen, die sich grundlegend verschieden spielen:

Barbaren mit einem Fokus auf Nahkampf und Waffen

mit einem Fokus auf Nahkampf und Waffen Druiden , die Naturmagie wirken und sich verwandeln

, die Naturmagie wirken und sich verwandeln Jäger , die mit Bogen, Gift und Dolch kämpfen

, die mit Bogen, Gift und Dolch kämpfen Totenbeschwörer mit ihren untoten Begleitern

mit ihren untoten Begleitern Zauberer, die die Elemente für zerstörerische Magie nutzen

Damit ihr die für euch passende Klasse findet, haben wir einen eigenen Artikel zur Orientierung für euch: Welche Klasse passt zu mir? Alle 5 Klassen in der Übersicht mit Builds & Gameplay. Welche fortgeschrittenen Builds in der aktuellen dritten Season unsere Tier List anführen, könnt ihr in unserem Artikel zu den besten Klassen und Builds im aktuellen Endgame nachlesen.

Diablo 4 allein spielen? Stimmt ab: Welche Klasse eignet sich am besten?

Blizzard sieht in der Shared Open World ein wichtiges Feature von Diablo 4, auf das sie auch nicht verzichten möchten. So habt ihr immer Leute um euch, die ihr mit auf Dungeon-Runs oder in Boss-Kämpfe nehmen könnt. Manchmal habt ihr aber keine Lust darauf und wollt euch einfach im Alleingang durch das Game schnetzeln.

Wir möchten nun von euch wissen, welche Klasse für euch die beste für einen solchen “Solo Run” ist? Stimmt hier ab:

Natürlich ist für uns auch spannend, warum ihr diese Klasse favorisiert. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was diese eine Klasse für euch zur Besten macht. Lasst uns auch gerne wissen, ob ihr einen bestimmten Build favorisiert oder ob es Items gibt, ohne die ihr niemals allein unterwegs sein wollt.

Wenn ihr sagt, dass ihr immer mit anderen zusammen zockt, finden wir das natürlich auch spannend. Über einen solchen Spieler haben wir zuletzt auch berichtet: Spieler freuen sich über großzügige Fremde in Diablo 4: „Ich bekomme mehr von Randoms als von meinem Clan“