Diablo 4: Kleiner Trick bringt großen Vorteil in Season 1 – Doch jetzt bannt Blizzard die Exploiter

Wir erklären euch in einem kurzen Video, welche Klasse ihr als Spieleinsteiger in Baldur's Gate 3 nehmen solltet.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Mehr zur Season 1 von Diablo 4 gibts hier: Das stärkste Item der Season 1 ist auch das nervigste – Was macht „Barbier“ so gut?

Diablo 4: Spieler baut aus dem seltsamsten Item in Season 1 einen funktionierenden Build, sieht aus wie ein Fehler in der Matrix

Spieler löschen Weltboss in Diablo 4 in 10 Sekunden, kann sich nicht mal wehren – Wie geht das?

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Insert

You are going to send email to