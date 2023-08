Merkwürdiger Glitch in Diablo 4 hebt die Trennung zum Season-Charakter auf, Spieler können alles nutzen

Ein verrückter Glitch lässt Spieler von Diablo 4 ihre alten Charaktere auf dem neuen Season-Realm verwenden. Doch ihr solltet das lieber nicht versuchen.

Das Action-RPG Diablo 4 bringt regelmäßig neue Seasons mit frischen Mechaniken, die man mit einem genauso frischen Charakter angehen soll. Startet man auf dem Season-Realm, hat man weder Gold noch Ausrüstung. Dafür kann man den Battle Pass leveln und die neue Story erleben.

Die alten Charaktere bleiben auf dem sogenannten Ewigen Realm. Zumindest sollte das so sein.

Ein Glitch erlaubt jetzt nämlich, dass Spieler ihre Charaktere auf dem Ewigen Realm auch auf dem Season-Realm verwenden können. Das ist allerdings nicht zu empfehlen.

Der Trick mit dem Internetkabel

Wie funktioniert das? Auf eine genaue Beschreibung des Glitches verzichten wir an der Stelle. Nur so viel: Man kann einem Freund auf dem Season-Realm mit einem alten Charakter joinen und wenn man im korrekten Moment das Internetkabel kappt, dann erscheint der alte Charakter in der neuen Season.

Man kann dem Season-Charakter sogar Ausrüstung rüberschieben, da sich die Charaktere eine der Truhen-Segmente teilen. Ja, nur ein Segment – warum, ist unklar.

Warum sollte man das nicht machen? Es handelt sich dabei um einen üblen Glitch, der die System-Infrastruktur überlistet sowie Vorteile für die Season-Charaktere und beim Battle Pass bietet.

Es gibt bisher keine Berichte über Banns, doch der Fehler wirkt so übel, dass Entwickler Blizzard hier Spieler wegbannen könnte, die davon profitieren.

Andersherum lassen sich übrigens auch Items vom Season-Realm auf den Ewigen Realm ziehen. Die Season-Mechanik, also die Boshaften Herzen, funktioniert hier allerdings nicht.

Und das ist auch besser so. Denn diese Herzen bringen ein paar wirklich heftige Effekte ins Spiel: Diablo 4: Das stärkste Item der Season 1 ist auch das nervigste – Was macht „Barbier“ so gut?