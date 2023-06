Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, warum 2 Items in Diablo 4 von Blizzard deaktiviert werden mussten.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Wollt ihr euch all unsere Guides in der Übersicht ansehen, schaut mal hier vorbei: Diablo 4 Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was kann man bei Code 395002 machen? Bevor ihr eure Technik komplett neu startet, könnt ihr einen kleinen Trick versuchen, der für einige Spieler geklappt hat. Ihr braucht dazu jedoch einen Mitspieler, der noch in Diablo 4 eingeloggt ist:

Insert

You are going to send email to