Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 26.08.

Erwartet in Destiny 2 die erstrebenswerte Ankunft von Xur. Auch in der neuen Season 18 ist er die Zuverlässigkeit in Person und freut sich auf euren Besuch. Tut ihm also den Gefallen und fliegt bei ihm vorbei, denn diese Woche hat er wieder ein neues Angebot, dass wir euch hier vorstellen.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Diese Woche startete in Destiny 2 die neue „Saison der Plünderer“. Eine Season mit neuen Legenden, schrulligen Piraten und ihren grandiosen Loot-Schätzen. Dazu könnt ihr alte Bekannte wieder treffen, die sich bislang versteckt hatten, und Kryptische-Vierzeiler-Rätsel entdecken, vor allem auf Scharfsinn-Level 7, 10 und 16.

Wer jedoch lieber dem Endgame einen Besuch abstatten will, kann sich ab heute den neuen Raid „Königsfall“ gönnen. Er startete soeben im Wettbewerbsmodus und lässt die Hüter nicht nur schwitzen, sondern auch brandneuen Loot entdecken, der aus Destiny 1 zurückkommt. Darunter auch die „Boshafte Berührung“.

Ansonsten plagen Destiny 2 derzeit wieder Fehler bei Waffen und Exotics, die Bungie noch versucht zu beheben. Bis jedoch ein Fix bereitgestellt werden kann, wurden die meisten Items vorerst deaktiviert.

Zum einen, weil fast alle Granatwerfer im Spiel zu DPS-Monstern mutierten. Und zum anderen wohl auch, um das Raid-Rennen nicht zu gefährden. Welche Exotics und Rüstungen genau deaktiviert wurden, könnt ihr hier nachlesen:

Bungie sperrte auch dieses Exotic für Dungeons und Raids, was viele Lightfall-Vorbesteller verärgerte.

Alle Infos zu Xur am 26. August 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der exotische Händler ist ein Gewohnheitstier und schaut daher immer freitags um 19 Uhr bei Destiny 2 vorbei. Jeder, der noch Lücken in seiner Exo-Sammlung hat, erwartet ihn dann, denn er ist der schnellste Weg, um alles sein Eigen nennen zu können. Und das sogar zu anständigen Material-Preisen.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Pünktlich zum Daily-Reset um 19 Uhr ist das Tentakelgesicht gelandet. Sein Eintreffen findet auch gleichzeitig mit dem Start des neuen Raids „Königsfall“ statt, sodass ihr nicht mit langen Schlangen bei eurem Einkauf rechnen müsst.

Besucht Xur dieses Wochenende im Turmhangar.

Xurs Inventar vom 26.08. – 30.08. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Als erwählter Exotic-Händler der „Neun“, eine ominöse Gruppe in Destiny 2, liefert Xur in ihrem Auftrag wöchentlich neue Waffen und Rüstungen an die Spieler. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm einkaufen. Egal ob ihr neu im Spiel oder schon erfahrene Hüter seid.

Xur verkauft zudem Legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten jeweils 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Raid-Start „Königsfall“ statt Trials of Osiris

Heute Abend startet „Königsfall“.

Derzeit pausieren die Prüfungen von Osiris. Sie werden in Season 18 erst wieder am 16. September an den Start gehen. Die PvP-Spieler können also die Zeit nutzen und sich im neuen Destiny-2-Raid „Königsfall“ noch etwas Spitzenloot für die Steigerung ihres Powerlevels erspielen.

Wir haben euch alle wichtigen Informationen für dieses Worlds-First-Rennen und den Loot aus dem Vermächtnis-Raid in diesem Artikel zusammengefasst. Und solltet ihr Bungies Loot-Shooter noch gar nicht kennen, dann solltet ihr wissen, dass Destiny 2, inklusive Witch Queen Kampagne und mehr, aktuell gratis ist.

Habt ihr heute Zeit, um Xur zu besuchen? Oder startet ihr mit eurem Team in den Raid „Königsfall“, um selbst herauszufinden, was ihn so besonders macht? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar.

Unser Autor Christos Tsogos hat übrigens bereits über seine besonderen Erinnerungen an diesen Raid auf MeinMMO berichtet: