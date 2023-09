Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 08.09.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Die Reaktion der Community von Destiny 2 auf den ungewöhnlichen Bug war geradezu enthusiastisch, wie ihr in diesem Artikel nachlesen könnt, weil dies alte Erinnerungen an Destiny 1 weckte.

Was hat Xur im Angebot? Xur präsentiert eine umfassende Palette an exotischen Waffen und Rüstungen. Diese einzigartigen Gegenstände verleihen den Hütern starke Extra-Fähigkeiten, die ihnen im Kampf einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter können exotische Gegenstände von ihm kaufen. Perfekt für jeden neuen Spieler.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Bevor wir euch jedoch das Angebot von Xur zeigen werfen wir einen Blick in die vergangene Woche.

Heute begeben wir uns in Destiny 2 erneut auf die Suche nach Xur, dem wohl außergewöhnlichsten Händler des Universums. Er ist so mysteriös, dass ihn kein Hüter wirklich kennt. Doch auch wenn seine Person geheimnisvoll ist, wird euch MeinMMO trotzdem den Standort und das exklusive Angebot dieses schattigen Subjekts enthüllen.

