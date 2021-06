Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 25.06.

In Destiny 2 betritt heute, am 25. Juni Xur den Rasen. Welche Exotics bringt der mysteriöse Händler mit und auf welcher Position steht er? Wir schauen auch, welche Belohnungen es in den Trials gibt, wenn ihr euch denn durchbeißen könnt.

Was ist in Destiny 2 los: Die Hüter befinden sich derzeit etwa in der Halbzeit der laufenden Saison des Spleißers (Ja, hier gibt’s nun passend zur EM Fußball-Anspielungen). Wir haben daher in der Umkleide einen Blick darauf geworfen, was euch in der 2. Hälfte erwartet: Das erwartet euch noch in der Season 14 – Die Highlights bis August.

Doch den Devs bei Bungie geht die Puste noch nicht aus:

Mit einem neuen Rätsel sorgen sie für La-Ola-Wellen auf der Tribüne, also Freude bei den Spielern. Ein deutscher Streamer liefert die Steilvorlage – versenken muss das Ding jetzt die Community zusammen: Deutscher Twitch-Streamer entschlüsselt als Erster den neuen Geheim-Code aus Destiny 2.

Ins Schwitzen geraten die Content-hungrigen Spieler auf dem Platz zudem durch die Spitzenreiter-Schwierigkeit und frische Raid-Challenges in der Gläsernen Kammer.

Sowas wie ein alter Nationalspieler, der irgendwie fest zur Mannschaft gehört, der aber kaum noch überraschen kann, ist in Destiny Xur. Wegdenken kann und sollte man die Ikone aber auch nicht, daher schauen wir ihn uns hier genauer an.

Wer sich statt Exotics eher für legendäre Waffen interessiert, wird hier fündig:

Destiny 2 bringt euch mehr Waffen: So werden 12 alte Knarren wieder stark gemacht

Alle Infos zu Xur am 25. Juni 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Jeden Freitag ist um 19:00 Uhr Anstoß für Xur. Der Händler sucht sich einen zufälligen Planeten aus und verkauft hier seine exotischen Mitbringsel. Xur bleibt an diesem Standort bis zum nächsten Weekly Reset – also dem 29. Juni bis 19:00 Uhr.

Was hat Xur im Angebot? Xur bringt euch exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere mit. Welche Exotics das genau sind, wird jede Woche neu ausgewürfelt. MeinMMO wirft immer einen Blick auf sein Inventar, sobald es verfügbar wird, und liefert euch die wichtigsten Daten. So verpasst ihr kein Pflichtspiel.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Xur befindet sich in der ETZ (Europäische Todeszone). Schaut im Gebiet “Gewundene Bucht” oben bei dem Hang.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 25.06. bis zum 29.06. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Zerberus+1 – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Wappen von Alpha Lupi – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +10

Erholung: +10

Disziplin: +19

Intellekt: +12

Stärke: +2

Gesamt: 64

Jäger: Raiden-Flux – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +17

Erholung: +7

Disziplin: +12

Intellekt: +15

Stärke: +2

Gesamt: 61

Warlock: Nezareks Sünde – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +3

Erholung: +23

Disziplin: +12

Intellekt: +13

Stärke: +7

Gesamt: 68

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 25.06. – 29.06.

Welche Karte ist aktiv? Wie jedes Wochenende locken die Trials of Osiris euch in den Schmelztiegel. Gespielt wird dabei auf der Karte “Dämmerbruch”:

Dämmerbruch

Nicht vergessen: Krallt euch bei Saint-14 unbedingt den Endgame-Beutezug. Auch wenn ihr nur verliert, erhaltet ihr so trotzdem nur für die Teilnahme (oder “Durchsterben”) den Loot für die dieswöchigen 3 Siege. Welche Waffe oder Rüstung das sind, verraten wir euch im Laufe des Abends.

3 Siege und Endgame-Beutezug: Solas Narbe (Schwert)

Wann laufen die Trials? Heute, am 25. Juni, starten die Prüfungen um 19:00 Uhr. Zusammen mit Xur verschwindet der PvP-Modus dann zum Weekly Reset am Dienstag. Haut bis dahin alle erbeuteten Token bei Saint-14 auf den Kopf – die lösen sich sonst auf.