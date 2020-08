Destiny 2: Genervt von immer gleichen Meta-Waffen? Versucht 2 unterschätzte Exotics

In Destiny 2 wird das PvP seit Monaten von wenigen Automatikgewehren dominiert. Wir stellen euch zwei Alternativen vor, die erstaunlicherweise sogar schneller killen als die Meta.

Das beherrscht den Schmelztiegel: Stürzt ihr euch in Season 11 von Destiny 2 ins PvP, habt ihr sicher das Gefühl, fast nur auf Automatikgewehre zu treffen. Besonders die 600er wie Magenknurren oder der Beschwörer sind richtig Meta.

Diese Vermutung wird auch von harten Zahlen gestützt (via Destinytracker). Die am häufigsten benutzen Primärwaffen sind momentan Automatikgewehre – sowohl im Quickplay, als auch Competitiv. Die Nutzungsraten übertreffen sogar knapp die der Spezialwaffen, auch wenn das manche Spieler kaum für möglich halten dürften.

Kein Wunder, gerade seit dem Buff der 600er-Familie vor einigen Monaten ist der Schaden hervorragend, sie sind auf vielen Distanzen zu gebrauchen und liegen einfach gut in der Hand. Als dann der exotische Tyrann Hartes Licht generft wurde, stiegen die legendären Vertreter und SUROS stark im Kurs.

Was heißt Meta? Der Ausdruck kann als Abkürzung für „most effective tactics available“ (die effektivsten Taktiken, die zur Verfügung stehen) benutzt werden. Ist etwas Meta, dann gehört es im aktuellen Patch zur den stärksten Waffen oder Skills, die deutlich mehr Vorteile als Nachteile haben – daher nutzen viele informierte Spieler die Meta.

Alternativ kann Meta auch benutzt werden, um etwas zu beschreiben, dass über das eigentliche Spiel hinaus geht. Der Begriff kann aus dem Griechischen mit „über“ oder „darüber hinaus“ übersetzt werden.

Wir präsentieren euch in diesem Artikel zwei exotische Automatikgewehre, die es mit den dominanten 600ern aufnehmen können. Dazu bieten die beiden Knarren einen einzigartigen Spielstil, der jeden Hüter erfreut, der von der Meta gelangweilt ist.

Cerberus +1

Um dieses Exotic geht’s: Cerberus +1 ist keine elegante oder klassische Waffe. Das Teil sieht aus, als wäre es aus Schrott zusammengebastelt und lässt es gleich aus vier unsymmetrischen Läufen abwechselnd knallen. Auch die Statuswerte lassen zunächst nicht auf eine Hochglanzwaffe schließen.

Mit Forsaken kam diese Borderlands-Schönheit zu Destiny 2

Darum solltet ihr das Teil testen: Die Waffe eignet sich für alle, die eine Prise Borderlands-Wahnsinn in Destiny 2 suchen. Doch die Knarre kann nicht nur bedrohlich Bellen.

Entgegen dem ersten Eindruck haut das Exotic richtig rein:

Die TTK von Cerberus +1 schlägt die 600er Kollegen um Haaresbreite (0,67 gegen 0,7 Sekunden)

Selbst wenn ihr nur Körpertreffer landet, kommt ihr mit 0,8 Sekunden auf einen enorm guten Wert (Magenknurren benötigt dann schon 1,2 Sekunden).

Der Fakt, dass sie Waffe heftig streut, schreckt viele Spieler ab. Aber habt keine Angst, die Projektile fliegen gar nicht so weit auseinander wie es den Eindruck macht. Es landen immer ein paar Kugeln genau im Zentrum des Fadenkreuzes, die anderen gruppieren sich im Kreis darum. Für die optimale TTK müssen nur 5 Kugeln den Kopf erwischen, 5 dürfen den Körper treffen – ein sehr verzeihlicher Wert.

Der einzige echte Nachteil von Cerberus +1 ist die reduzierte Reichweite. Dafür kann sie selbst anrutschende Pumpenspieler im Rückwärtsgehen locker den Garaus machen. Aber ihr sucht ja schließlich keine 1 zu 1 Kopie der Meta-Waffen, oder? Wer sich also stets von Deckung zu Deckung bewegt, hat eine eigenwillige Waffe, die reichlich Abwechslung bringt.

Nutzt ihr den exotischen Meisterwerk-Katalysator, dann verwischen die Grenzen zwischen Automatikgewehr und Schrotflinte sogar noch weiter. Ihr habt dann auf Knopfdruck eine kleinere Streuung, die auf kurze Reichweite die Kugeln bündelt.

Alle Meisterwerk-Katalysatoren in Destiny 2 und wie man sie bekommt

Arbeitstier

Um dieses Exotic geht’s: Arbeitstier ist quasi eine Gatling, die es schon seit den Anfangstagen in Destiny 2 gibt. Wieder sind die Statuswerte zunächst eher unterwältigend.

Nur das gewaltige Magazin, mit seinem 150 Schuss, sucht seinesgleichen. Das Exotic weist in der Beschreibung eine langsame Schussrate von nur 360 auf – doch je länger ihr den Abzug gedrückt haltet, desto schneller feuert das Teil.

Darum solltet ihr das Teil testen: Mit Arbeitstier fühlt ihr euch wie ein Actionheld aus den 80ern oder ein Juggernaut aus CoD. Ihr lasst die Minigun richtig hochdrehen und stapft mit dem Finger auf dem Abzug durch die Gegend. Kommt euch dann ein feindlicher Hüter entgegen, liegt er schon in herrausragenden 0,6 Sekunden.

Es gibt eigentlich nur eine Regel bei der Nutzung von Arbeitstier: Der Abzug muss stets gedrückt werden. Zielen müsst ihr eigentlich auch nicht, da das Hochdrehen das Hüftfeuer stark unterstützt und eure Reichweite boostet. Mit dem Katalysator zuckt ihr unter Beschuss weniger zusammen als der Terminator.

Titanen dürfen übrigens tatsächlich zu Rambo werden, der im Kino schier ohne Nachzuladen ballert. Denn dank der Exo-Panzerung Actium-Kriegsausrüstung wird eure donnernde Gatling wie durch Zauberhand stets mit Kugeln versorgt.

Was haltet ihr von den etwas anderen Automatikgewehren? Hättet ihr gedacht, dass die beiden spaßigen Alternativen so gut mit der Meta konkurrieren können?

Was den Schmelztiegel bald so richtig durcheinander wirbelt, sind die neuen Stasis-Klassen: Ich prophezeie euch: Mit Destiny 2 Beyond Light ist das PvP ein Scherbenhaufen