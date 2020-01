Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 24.01

In Destiny 2 kommt heute, am 24.01.2020, mal wieder der beliebte Exotic-Händler Xur vorbei. Doch auf welchem Planeten versteckt er sich und welche Items bietet er den Hütern an? Erfahrt hier alles zu Xurs Inventar und Standort an diesem Wochenende.

Was passiert gerade in Destiny 2? Aktuell können sich die Hüter im Eisenbanner die Zeit vertreiben. Dazu gibt es gute Neuigkeiten, denn die nervige Eisenbanner-Quest wurde endlich entschärft.

Zudem wurde in dieser Woche das große Rätsel rund um „Die Korridore der Zeit“ geknackt. Wer sich das passende Emblem und die Lore-Einträge noch holen möchte, muss sich beeilen, denn das dazugehörige Labyrinth schließt schon nächste Woche.

Doch wir beschäftigen uns heute erstmal mit dem Besuch von Xur und schauen auf sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 24. Januar 2020 – PS4, PC, Xbox One

Was hat Xur dabei? Bringt der mysteriöse Händler diesmal Exotics mit hohen Gesamtwerten mit? Und dazu vielleicht eine seltene exotische Waffe?

Wir nehmen sein Inventar genau unter die Lupe und verraten euch, was er an diesem Wochenende dabei hat.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Wie gewohnt erscheint Xur um 18 Uhr auf einem zufälligen Planeten. Dort bietet er bis zum nächsten Weekly Reset, am 28. Januar, seine exotischen Waren an.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Das Nudelgesicht befindet sich heute auf Titan im Gebiet „Das Rigg“.

Der Standort von Xur auf Titan

Xurs Inventar vom 24.01 bis zum 28.01. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Monte Carlo – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Actium-Kriegsausrüstung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +11

Erholung: +7

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +10

Gesamt: 47

Jäger: Orpheus-Rigg – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +6

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 48

Warlock: Braue der Wahrheit – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +6

Erholung: +8

Disziplin: +10

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 48

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen