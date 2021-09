Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 03.09.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann starten die Trials? Die Prüfungen von Osiris starten in der aktuellen Saison der Verlorenen erstmals am Freitag, dem 10. September. Solange müsst ihr euch nur mit Xur fürs Wochenende Begnügen.

Massive Überarbeitung: So will Destiny 2 die Trials für alle Spieler attraktiver machen

Was hat Xur im Angebot? Xur hat stets exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere dabei – also für Warlocks, Jäger und Titanen. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Statuswerte zufällig ausgewürfelt. Wir werfen nachfolgend einen Blick auf Xurs aktuelles Angebot und liefern die wichtigsten Daten zur Ausrüstung und binden euch auch die legendären Items ein.

Nicht so lange lässt uns Xur warten. Das urige Nudelgesicht hat seit der Season 15 sogar legendäre Waffen dabei – zusätzlich zu seinen Exotics. Glaubt man den Datenbaken, ist sein potenzielles Arsenal riesig, also sind wir gespannt.

Das beschäftigt die Hüter: In Destiny 2 gewöhnen sich die Spieler gerade an die frische Season 15. Es gilt unter andrem 6 starke Waffen zu farmen und sich Befehle von zwei Königinnen geben zu lassen, wobei eine eigentlich mehr eine hässliche Statue und Lügnerin ist.

Ihr wollt euer exotisches Arsenal in Destiny 2 aufstocken? Dann habt ihr heute Glück, denn Xur kommt vorbei. Der kultige Händler hat in Season 15 sogar eine Neuerung: legendäre Waffen und Rüstungen mit zufälligen Rolls. Wir liefern euch alles zu Xurs Standort und Inventar.

