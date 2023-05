Destiny 2: Weekly-Reset am 30.05. – Das erste Eisenbanner in Season 21

Die Welt von Destiny 2 ist immer in Bewegung, und jede Woche bringt frische Abenteuer, Belohnungen und Herausforderungen mit sich. In dieser Woche erwartet euch beispielsweise das erste Eisenbanner in Season 21. Zudem wirft MeinMMO wie immer einen Blick auf die sonstigen Highlights dieser Woche.

Das passiert diese Woche: Die Hüter haben ihr Licht aufgeladen, die Revolverhelden ihre Waffen geölt und die Arkus-Akrobaten ihre Blitze geladen. Denn diese Woche steht das erste Eisenbanner der Season 21 bevor, und Lord Saladin ruft die Hüter erneut in die Schlacht.

Das Eisenbanner ist in Destiny 2 eine regelmäßige Aktivität, die recht viele Hüter ins PvP lockt und spannende Kämpfe sowie einzigartige Belohnungen bietet. Wer also seine Fähigkeiten und seinen Ruf im Eisenbanner stärkt kann sich in Season 21 Ruf und damit neue Ausrüstung holen.

So kehrt der Leere-Granatwerfer “Rabenschwarm” mit Schnellfeuergehäuse wieder zurück. Er ist mit Spitzgranaten ein Garant für hohe Schadenszahlen. Alle anderen Perks sind hilfreich, aber kein “must have”.

Zudem kommt eine neue Waffe ins Eisenbanner, welches ein Strang-Fusionsgewehr sein wird. Was es kann, werden die Spieler ab heute Abend entdecken können.

Bleibt nur zu hoffen, dass es im Eisenbanner bei dieser nassen Season 21 nicht zu rostig wird.

Zudem wird Bungie in dieser Woche die neue, saisonale Quest um Sloane und ihre riesige Fischfreundin Ahsa fortsetzen, die in der Saison der Tiefe spielt.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 30.05 bis 06.06

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Korrumpierte, in der Träumenden Stadt Der wahrscheinlich unbeliebteste Strike in Destiny ist diese Woche dran. Die Hüter kehren somit in die Träumende Stadt zurück und sollen eine von Königin Maras engsten Beraterinnen, Sedia, finden und sie aus der Kontrolle der Besessenen befreien.



Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Uneinigkeit SR4 (Meister), ein Scout-Gewehr

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Zonenkontrolle und Hexenkessel laufen diese Woche im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Endgame warten die Vermächtnis-Rotationen. Dabei sind sowohl der Rotations-Raid als auch der Rotations-Dungeon farmbar. Das bedeutet, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedenste Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive möglicher Exotics, die in diesen Inhalten erhältlich sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist der „Garten der Erlösung“ mit der “Göttlichkeit”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Säule der Wächterin” Extra-Spitzenloot mit dem Exo-Bogen „Hierarchie der Ansprüche“

“Hierarchie der Ansprüche” hat einen exotischen Katalysator

Diese Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Weekly-Aktivitäten

Mit dem wöchentlichen Reset wurden erneut einige Aktivitäten und Herausforderungen geupdatet, die den Spielern eine Vielzahl von Belohnungen und Fortschritten bieten und durch Wiederholung bessere Hüter aus ihnen machen.

In der neuen saisonalen Aktivität der Season 21 “Bergung” müsst ihr euch Xivu Arath und einer wachsenden Bedrohung stellen damit Sloane das bekommt, was sie braucht.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„ An der Schwelle” Reist an den Ort, wo die Curruli meditieren und zur Ruhe kommen. Dort soll es jede Menge Strang geben, sodass ihr eure Fähigkeiten dort trainieren und ausbauen könnt. Zumindest hofft das Osiris.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst: Die Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj hat diese Woche die 2. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Auch hier hat Savathun ihre Finger im Spiel, denn der Fluch beginnt, die heilige Stadt der Erwachten auf Stufe 1 wieder für sich einzunehmen.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 21 von Destiny 2

Angelt und fischt euch jede Menge Loot, der zudem viele Ressourcen einbringt

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Tiefe (Season 21) steigt das Powerlevel nicht weiter an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung, das ihr erreichen könnt, bleibt also bei 1.810 und ihr könnt chillig und ohne Stress die neuen saisonalen Inhalte genießen und durch die Angel-Aktivität eure Ressourcen kräftig auffüllen.

In der Lightfall beginnen neue Hüter bei Powerlevel 1.600.

Das Soft Cap liegt bei 1.750.

Das Powerful Cap bei 1.800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1.810 bringen.

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick. Wir listen euch hier die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch schnell ans Powerlevel-Cap bringen – sofern ihr es noch nicht erreicht habt.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Säule der Wächterin“ (+2) – farmbar

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+1) Derzeit ist diese Funktion jedoch temporär wegen des Clan-Bugs noch deaktiviert.

Eisenbanner, vom 30.05 bis zum 06.06 (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Das Ornament “Verhöhnte Festung” für “Citans Bollwerk”

Exotisches Rüstungsornament für “Citans Bollwerk” namens “Verhöhnte Festung”

Exotische Geste “Den Tisch umschmeissen”

Legendäre Geste “Qualvoller Tanz”

Legendäre Geste “Geniale Idee”

Exotischer Sparrow “Externalisierung”

Exotisches Schiff “Der Sargträger”

Exotisches Schiff “Vestianische Hawk”

Exotisches Waffenornament “Chronos-Exegese” für die Exo-Waffe “Keine Zeit für Erklärungen”

Legendäre Geist-Projektion “Sicherheits-Projektion”

Teleport-Effekt “Unterwerfer-Auftritt”

Shader: “Rabenseide”, “Rauchgrau”, “Trinity”, “Ernsthafter Erfolg”, “Kupfermarke” und “Klar”

Welche Aktivitäten und Herausforderungen im wöchentlichen Reset von Destiny 2 interessieren euch am meisten? Teilt gerne eure Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren.

Die Herausforderung im neuen Dungeon wird derzeit von manchem kritisiert, denn der Boss ist recht langatmig, wenn man ihn bekämpfen will:

Destiny 2: Die besten Solo-Spieler im PvE haben einen klaren Wunsch an Bungie – „Leute, es ist absurd“