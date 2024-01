Destiny 2: Weekly-Reset am 30.01. – Start der neuen Questreihe „Rivens Wünsche“

Season 23 in Destiny 2 ist ab sofort in der Verlängerung. Die Zeit bis zum nächsten DLC Die Finale Form muss überbrückt werden und dafür gibt es diese Woche eine neue Questreihe. MeinMMO hat alle Details für euch und sagt euch, was sonst noch zurückgesetzt wird.

Das passiert diese Woche: In der Verlängerung der Season 23 wird Bungie seinen Hütern als erstes die wöchentliche Quest „Rivens Wünsche“ bringen. Sie fordert euch auf, verschiedene Herausforderungen in der Träumenden Stadt anzunehmen und soll die Zeit bis zum DLC erträglicher machen.

Spieler können die Quest jede Woche von Mara Sov in der H.E.L.M. erhalten.

Für die Quest müssen herausfordernde Ziele in der Träumenden Stadt, wie zum Beispiel der Dungeon oder Legendäre Verlorene Sektoren durchquert werden.

Nach Erledigung der Quest erhaltet ihr einen „Wunschtoken“, mit dem ihr euch aus drei Kategorien euren verlockenden Wunschloot sichern könnt.

Darüber hinaus kehren auch die Triumphmomente 2024 zurück und natürlich rotieren auch die anderen wöchentlichen Aktivitäten wieder. MeinMMO hat wie immer die komplette Übersicht für euch.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 30.01. bis 06.02.

Dämmerung

„See der Schatten“ , in der Europäischen Todeszone Eure Aufgabe ist es, die Wasserversorgung von der Bedrohung zu befreien, um so sauberes Wasser für die Bevölkerung zu sichern. Zudem hat Bungie diese Aktivität für Lightfall 2023 aufgepeppt, sodass ihr euch im Gameplay etwas umstellen müsst.

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Unterstrom, Arkus-Wellenform-Granatenwerfer

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

In dieser Woche könnt ihr im PvP von Destiny 2 die Modi Momentum, Showdown und Dynamik Kontrolle spielen.

Bonus dieser Woche

Lord Shaxx gewährt euch doppelte Schmelztiegelprämien.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Für alle, die die Herausforderung und perfektionierte Beute lieben, warten im Endgame die sogenannten Vermächtnis-Rotationen. Diese können wiederholt und damit gefarmt werden.

Was bedeutet „Farmbares Endgame“ in Destiny 2? Seit Season 21 rotieren ältere Missionen sowie Raids jede Woche als Vermächtnis-Aktivitäten und sind farmbar. Das bedeutet: Der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind. Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Tiefsteinkrypta“ mit dem Exo-Raketenwerfer Augen von Morgen

Darüber hinaus könnt ihr den Dungeon „Grube der Ketzerei“ farmen. In diesen Tiefen findet sich das Exo-Maschinengewehr Xenophage .

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Operation Seraphs Schild" mit dem Impulsgewehr "Revision Null"

Wöchentliche Aktivitäten

Wer die Story und seine Triumphe für Season 23 noch nicht fertig hat, kann dies weiterhin noch erledigen. Auch nach dem Ende der Story sind diese Inhalte weiterhin verfügbar.

Neue wöchentliche Quest: Rivens Wünsche.

Das sind die Ritual-Aktivitäten der Season 23:

Der Circus: Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf.

Beschützt das Gelege: Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen.

Stürmt den Wehrturm: Betretet den Dungeon Ruin der Kriegsherrin und verbannt den Hohn und die Besessenen aus der Wunschmagie.

Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf. Beschützt das Gelege: Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen.

Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen. Stürmt den Wehrturm: Betretet den Dungeon Ruin der Kriegsherrin und verbannt den Hohn und die Besessenen aus der Wunschmagie.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Keine Zeit mehr” In der wöchentlichen Lightfall-Mission könnt ihr diese Woche Panzer fahren. Ihr habt nämlich keine Zeit mehr und müsst Rohan bei dem Radialmast zur Hand gehen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 23 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Bereits vor längerem hat Bungie den Powerlevel-Grind in Destiny 2 entschärft. Die harte Macht-Obergrenze liegt seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level. Dennoch gibt es im Spiel noch ein paar Aktivitäten gibt, wo ihr von einem Artefaktlevel bis +20 noch profitieren könnt.

Falls ihr jedoch aktuell noch gar nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Ruin der Kriegsherrin“ (+2)

Exo-Mission „Verflucht“ auf Legendär (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Tiefsteinkrypta“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Operation: Seraphs Schild“ (+2) – farmbar

Erreiche 100.000 Punkte in Die Windung (+2)

(+2) Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Schließe auf Neomuna den Teilbereich ab, während ihr einen polsymorphen Hüllecode besitzt.

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Spiele auf Neomuna „Teilbereich Neustart“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Prüfungen von Orisis (+2)

Sollten sich bis zum Ende von Season 23 noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Für alle, die sich nach einem Hauch von Individualität und Stil sehnen und sich genug Glanzstaub verdient haben, hält Tess wieder frische Ware bereit. Sollte euch noch Glanzstaub fehlen, dann nutzt unseren Glanzstaub-Guide und erfarmt euch 2024 noch ein wenig des glitzernden Cosmetic-Staubs.

Exotisches Waffen-Ornament „Westfront” für die Exo-Automatikgewehr „Monte Carlo”

Das ist auch noch im Everversum erhältlich:

Exotisches Emote „PitschPatsch”

Exotisches Emote „Gemütliches Lagerfeuer”

Legendäres Emote „VR-Erkundung”

Exotischer Sparrow „Kosmos Star”

Exotisches Schiff „Wandererflügel”

Exotische Geisthülle „Feuerschneisen-Hülle”

Exotische Geisthülle „”

Exotisches Waffen-Ornament „Chronos Exegese” für die Exo-Impulsgewehr „Keine Zeit für Erklärungen”

Geist-Projektion „Krähe Projektion”

Shader: „Klar“ „Strahlender Charoit“ „Sicherheit geht vor“ „Chromschaft“ „Iriesierendes Korall“ „Geschweißtes Messing“

Teleport-Effekte: „Kriegssatelliten-Ankunft“ „Riff-Orakel“ „Minotaurus-Effekte“ „Wirbelnde Blätter-Ankunft“



Mit dem wöchentlichen Zurücksetzen in Destiny 2 stehen euch erneut fesselnde Herausforderungen, lohnenswerte Belohnungen und spannende Aktivitäten bevor. Auf welche Belohnung freut ihr euch in dieser Woche besonders? Verratet es uns gerne in den Kommentaren. Oder schaut euch die Statistik eines Hüters an, der ganz genau nachgerechnet hat: Destiny 2 versprach mehr Loot als je zuvor, jetzt rechnet ein Spieler nach und meint „Das sieht nicht gut aus“