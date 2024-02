Destiny 2: Weekly-Reset am 06.02. – Doppelte Belohnungen in der Dämmerung

Eine neue Woche bricht in Destiny 2 an und diesmal mit der Großzügigkeit von Commander Zavala. Was ihr diese Woche alles im Loot-Shooter erledigen könnt, erfahrt ihr in unserem Weekly Reset.

Das passiert diese Woche: Diese Woche steht nicht viel an. Altbekannte Aktivitäten rotieren durch, ein neuer Bonus hat sich festgelegt und ansonsten laufen immer noch die Triumphmomente 2023 im Hintergrund. Es handelt sich also hierbei um eine eher ruhigere Woche, in der man Dinge erledigen kann, die man sonst aufgeschoben hat.

Trotz alledem zeigen wir dennoch welche Modi durchrotieren und was ihr sonst noch in dieser Woche erwarten könnt.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 06.02. bis 13.02.

Dämmerung

„Die Korrumpierte“ , in der Träumenden Stadt Eure Aufgabe ist es, Sedia, eine der Tech-Hexen von Mara Sov, zu retten. Sie wurde zu einer Besessenen gemacht und durchstreift nun die heiligen Hallen der Träumenden Stadt.

, in der Träumenden Stadt

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Uzume RR4, eine Solar-Sniper.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

In dieser Woche könnt ihr im PvP von Destiny 2 die Modi Hexenkessel, Eliminierung und Relikt zocken.

Bonus dieser Woche

Zavala gewährt euch Bonus-Ränge und Dämmerungsbelohnungen für die Vorhut.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Für alle, die die Herausforderung und perfektionierte Beute lieben, warten im Endgame die sogenannten Vermächtnis-Rotationen. Diese können wiederholt und damit gefarmt werden.

Was bedeutet „Farmbares Endgame“ in Destiny 2? Seit Season 21 rotieren ältere Missionen sowie Raids jede Woche als Vermächtnis-Aktivitäten und sind farmbar. Das bedeutet: Der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind. Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Tiefsteinkrypta“ mit dem Exo-Raketenwerfer Augen von Morgen

Darüber hinaus könnt ihr den Dungeon „Grube der Ketzerei“ farmen. In diesen Tiefen findet sich das Exo-Maschinengewehr Xenophage .

. Die wöchentliche Exo-Mission ist „Operation Seraphs Schild” mit dem Impulsgewehr “Revision Null” Wöchentliche Aktivitäten Wer die Story und seine Triumphe für Season 23 noch nicht fertig hat, kann dies weiterhin noch erledigen. Auch nach dem Ende der Story sind diese Inhalte weiterhin verfügbar. Neue wöchentliche Quest: Rivens Wünsche . Alles weitere dazu findet ihr in diesem Artikel: Mehr zum Thema Destiny 2 überrascht Fans: Lässt euch mit „Rivens Wünsche“ aus 3 verlockenden Belohnungen wählen von Britta ♤ BeAngel Das sind die Ritual-Aktivitäten der Season 23: Der Circus: Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf.

Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf. Beschützt das Gelege: Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen.

Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen. Stürmt den Wehrturm: Betretet den Dungeon Ruin der Kriegsherrin und verbannt den Hohn und die Besessenen aus der Wunschmagie.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Die Gläserne Kammer“ mit dem Exo-Fusionsgewehr „Vex Mythoclast“.

Darüber hinaus könnt ihr den Dungeon „Der zerbrochene Thron“ farmen.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Vorzeichen” mit dem Exo-Scoutgewehr Erzählung eines Toten

Wöchentliche Aktivitäten

Wer die Story und seine Triumphe für Season 23 noch nicht fertig hat, kann diese weiterhin noch erledigen. Auch nach dem Ende der Story sind diese Inhalte weiterhin verfügbar.

Neue wöchentliche Quest: Rivens Wünsche . Was euch dort erwartet, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Das sind die Ritual-Aktivitäten der Season 23:

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Kopfüber” Osiris wirft euch als sein „Strang-Schüler” sprichwörtlich kopfüber in einen riesigen Vex-Mixer und will, dass ihr euch beweist. Also rennt im Kreis, schwingt euch mit Strang gekonnt von Absatz zu Absatz und tötet die Scharen an Vex-Einheiten, bevor sie euch überrennen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 2. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Auch hier hat Savathun ihre Finger im Spiel, denn der Fluch beginnt, die heilige Stadt der Erwachten auf Stufe 1 wieder für sich einzunehmen.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 23 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Bereits vor längerem hat Bungie den Powerlevel-Grind in Destiny 2 entschärft. Die harte Macht-Obergrenze liegt seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level. Dennoch gibt es im Spiel noch ein paar Aktivitäten gibt, wo ihr von einem Artefaktlevel bis +20 noch profitieren könnt.

Falls ihr jedoch aktuell noch gar nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Ruin der Kriegsherrin“ (+2)

Exo-Mission „Verflucht“ auf Legendär (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Die Gläserne Kammer“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Der zerbrochene Thron“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vorzeichen“ (+2) – farmbar

Erreiche 100.000 Punkte in Die Windung (+2)

(+2) Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Schließe auf Neomuna den Teilbereich ab, während ihr einen polsymorphen Hüllecode besitzt.

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Spiele auf Neomuna „Teilbereich Neustart“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Prüfungen von Orisis (+2)

Sollten sich bis zum Ende von Season 23 noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Für alle, die sich nach einem Hauch von Individualität und Stil sehnen und sich genug Glanzstaub verdient haben, hält Tess wieder frische Ware bereit. Sollte euch noch Glanzstaub fehlen, dann nutzt unseren Glanzstaub-Guide und erfarmt euch 2024 noch ein wenig des glitzernden Cosmetic-Staubs.

Das ist auch noch im Everversum erhältlich:

Exotisches Emote „Festliche Funken”

Exotisches Emote „Papierkranich”

Legendäres Emote „Feierlicher Erlass”

Exotischer Sparrow „Kein Spielraum”

Exotisches Schiff „Kosmos-Lichtstrahl”

Exotische Geisthülle „Arcade-Hülle”

Exotisches Waffen-Ornament „Fahler Reiter” für die Exo-Schrotflinte „Der Vierte Reiter”

Exotische Rüstungsornamente aus Season 23

Geist-Projektion „Mondtiger-Projektion”

Shader: „Zirkadiane Kälte“ „Gefahrenzulage“ „Chalcos Pracht“ „Graustufen-Unterholz“ „Empirischer Imperativ“ „Wildhüter“

Teleport-Effekte: „Infloreszenz“ „Besessenen-Ankunft“ „Kabal-Schildbrecher“ „Stasis-Ankunft“



Mit dem wöchentlichen Zurücksetzen in Destiny 2 stehen euch erneut fesselnde Herausforderungen, lohnenswerte Belohnungen und spannende Aktivitäten bevor. Auf welche Belohnung freut ihr euch in dieser Woche besonders? Verratet es uns gerne in den Kommentaren. Alles zum neuen Server-Down erfahrt ihr hier: Destiny 2: Server Down für Update 7.3.4.1 – Alle Patch Notes und Infos