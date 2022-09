Destiny 2 Update 6.2.0.6 am 22.09. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 geht heute für ein Update offline und die Spieler erwartet somit eine Downtime der Server. MeinMMO informiert euch zu den Zeiten der Wartung und sagt, welche Änderungen euch wohl danach erwarten.

Das müsst ihr heute wissen: Auch wenn der Dienstag als aktueller „Wartungs-Day“ in Destiny 2 noch nicht abgemeldet ist, so ist die heutige Wartung erneut an einem Donnerstag. Der Grund ist eine Verschiebung, die Bungie den Spielern am 17. September auf Twitter mitgeteilt hat.

Die Server gehen also heute offline, damit Bungie das bereits in der Background-Wartung vorbereitete Update 6.2.0.6 online bringen kann. Wir begleiten euch durch den Hotfix und aktualisieren diesen Artikel mit frischen Informationen. Bleibt also dran für regelmäßige Updates.

Arrrr, derzeit sind Spieler in Destiny 2 als Teilzeit-Piraten unterwegs.

Wartung am 22.09. – Alle Zeiten und Server-Down

Wie immer hat Bungie für die Spieler einen genauen Zeitplan veröffentlicht, damit ihr vorbereitet seid und wisst, wann ihr nicht zocken könnt.

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 18:15 Uhr gehen die Server dann offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 19:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 6.2.0.6 wird für alle Plattformen ausgerollt. Ihr könnt euch dann wieder zum Spielen einloggen.

Auch wenn die Server wieder online sind, läuft die Wartung offiziell bis um 20:00 Uhr.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Update 6.2.0.6 in Season 18

Das bringt das Update heute: Bungie hat zwar noch keine Auskunft über die neuesten Bugfixes veröffentlicht. Ein paar Dinge sind trotzdem noch offen, die vielleicht im neuen Update behoben werden.

Die Ladezeiten auf dem Turm sind immer noch langsam. Spieler müssen daher weiterhin auf die H.E.L.M. ausweichen, um diesen Fehler zu umgehen.

Bungie geht Berichten von Spielern nach, die keinen Zugang zu Destiny 2 auf der PS4 haben.

Es gibt eine fehlende Option für die Bildwiederholrate von 120 Hz auf der PS5 und Xbox Series X.

Im Verlorenen Sektor „Das Rift“ fehlen Triumphe und Schilde werden nicht korrekt angezeigt.

Die Tastenkombination für einen aufgeladenen Nahkampf-Angriff funktioniert nicht korrekt mit dem Titanen-Nahkampfangriff „Donnerknall“, wenn man sich in unmittelbarer Nähe von Feinden befindet.

Der Exotische Sparrow Hyperboräischer Fittich kann nicht in der Sammlung ausgewählt werden.

Der Exotische Helm „Dämmerungskonzert“ wird in der Sammlung nicht angezeigt.

Die Expeditionsaktivität zeigt in der Aktivitätsübersicht keine Stats an.

Die Exotische Quest „Xenologie“ berücksichtigt nicht den Fortschritt in Playlist-Aktivitäten.

Wiederholbare Sternenkarten-Beutezüge können weiterhin gekauft werden, obwohl Spieler ein volles Quest-Inventar haben.

Namensänderungen von Spielern sind weiterhin nicht über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option ihren Spielernamen wieder mehrmals statt nur einmal anpassen zu können.

Solltet Ihr selbst Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Hotfix 6.2.0.6 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.2.0.6 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Sobald Bungie diese zur Verfügung stellt, findet ihr hier den Link zur vollständigen Patch-Liste.

Was sagt ihr zum neuen „Wartungs-Day“ am Donnerstag? Passt das für euch oder fandet ihr den Dienstag besser? Dann hinterlasst hier gerne einen Kommentar.

Momentan muss sich auch Destiny 2 eigenen Schwierigkeiten stellen, denn ein großer Cheat-Anbieter geht jetzt anwaltlich gegen Bungie in die Offensive: