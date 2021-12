Destiny 2: Update 3.4.0.1 steht an – Alle Patch Notes und Infos

In Destiny 2 erwartet euch heute, am 16. Dezember, ein neues Update auf PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Das Update 3.4.0.1 bringt einen Hotfix mit. Die wichtigsten Zeiten und Infos bekommt ihr hier auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie hat für den heutigen Donnerstag, 16. Dezember ein Update angekündigt. Bereits gestern wurde dies mit einer Background-Wartung für euch vorbereitet.

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch Hotfix 3.4.0.1 und aktualisiert diesen Artikel, sobald sich etwas ändert.

Wartung am 16.12. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr sind die Server dann offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt und die Downtime beginnt.

Voraussichtlich gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und der Hotfix 3.4.0.1 rollt weltweit aus.

Habt ihr das Update heruntergeladen (und kopiert), könnt ihr wieder Destiny 2 spielen.

Um 19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Die 6-Spieler-Aktivität zum 30-jährigen Jubiläum “Mutproben der Ewigkeit”.

Das ändert sich mit Update 3.4.0.1 in Season 15

Das bringt der Hotfix heute: Bungie hat im Vorfeld keine Details zum Update bekannt gegeben. Es soll sich jedoch auch nur um einen kleinen Fix bekannter Probleme handeln.

Der Dungeon „Sog der Habsucht“ beispielsweise sollte bereits seit dem Weekly-Reset am Dienstag farmbar sein. Nach Aussagen der Spieler wurde das aber anscheinend doch noch nicht von Bungie implementiert. Möglich, dass dies heute im Hotfix korrigiert wird.

Zudem gab es die Vermutung, dass die Droprate des Schwerts „Die andere Hälfte“ vielleicht buggy ist, weil die Waffe den Spielern nur sehr selten droppt.

Anscheinend kommt es auch in den “Mutproben der Ewigkeit” häufiger zu Abstürzen, sodass Spieler nicht in die Aktivität fliegen können und nur einen schwarzen Bildschirm sehen.

Patch Notes für Update 3.3.1.3 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen aus Hotfix 3.4.0.1 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Traditionell erscheinen die Informationen zusammen mit dem Update selbst. Wenn die Patch Notes vorhanden sind, verlinken wir euch alle Informationen diesbezüglich.

Genießt ihr derzeit die festliche Stimmung und den Schnee auf dem Turm? Welches Event ist eigentlich euer Favorit? Xur mit seinem galaktischen Pony, die Triumphmomente 2021 oder doch der besinnliche Anbruch mit Eva Levante?