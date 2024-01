Destiny 2: Server Down für Wartung am 25.01. ist – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was steht in den Patch Notes? Eine vollständige Übersicht aller behobenen Probleme und Verbesserungen wird erst heute Abend verfügbar sein, nachdem das Update live gegangen ist.

Das müsst ihr heute wissen: Heute müssen sich die Hüter in Destiny 2 darauf vorbereiten, einen kurzen Zwischenstopp in ihren galaktischen Abenteuern einzulegen, denn Bungie wird eine Wartungspause einlegen.

Nach dem Update 7.3.0.6 am Dienstag steht für den heutigen Donnerstag in Destiny 2 noch eine weitere Wartung an. MeinMMO sagt euch, wie sich das auf eure Spielzeit auswirkt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to