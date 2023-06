Destiny 2: Server Down für Update 7.1.0.3 – Alle Zeiten und Infos

Bei Destiny 2 steht heute wieder eine Downtime-Phase bevor, die mit dem neuen Update 7.2.0.3 einhergeht. Das Support-Team von Bungie arbeitet weiter daran, Feedback aufzuarbeiten und die Server des Loot-Shooters wieder auf die richtige Umlaufbahn zu bringen. MeinMMO sagt euch, warum ihr euch heute gedulden müsst und wie lange.

Das müsst ihr heute wissen: In der letzten Woche gab es Probleme mit dem Matchmaking in Destiny 2. Auch die Fehlercodes vermehrten sich. In der gestrigen Nacht kam es dann zu einer unerwarteten Notfallwartung, die jedoch nur kurz war.

Doch eins kann man dem Entwickler nicht vorwerfen: Lange Reaktionszeiten. Bereits kurz nachdem das Problem aufgetreten war, meldete sich der Support und untersuchte die auftretenden Fehlercodes, um im Anschluss eine Lösung bereitzustellen.

Bleibt zu hoffen, dass die Spieler heute von einer Notfallwartung verschont bleiben, denn offiziell plant Bungie lediglich das Routine-Update mit der Versionsnummer 7.1.0.3.

Wartung am 27.06. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Alle Supportmeldungen von Bungie laufen auf Twitter zusammen. So kündigte der Entwickler dort auch das neueste Update auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und auf dem PC an und postete die genauen Ausfallzeiten. So werdet ihr heute nach aktueller Planung 1 Stunde und 45 Minuten nicht zocken können.

Diese Downtimes können sich aber noch ändern, da Destiny 2 gerne seinen eigenen Kopf hat. Aber keine Sorge, MeinMMO wird das Update wie gewohnt begleiten und diesen Artikel regelmäßig mit den neuesten Informationen vom Bungie-Support aktualisieren.

So sieht der genaue Zeitplan für die heutige Wartung in Destiny 2 aus:

Um 16:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:15 Uhr gehen die Server offline und Spieler werden automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Das Update 7.1.0.3 wird in dieser Zeit aufgespielt und wird dann nach und nach ausgerollt.

Der voraussichtliche Login soll dann gegen 19:00 Uhr, zum Weekly-Reset, wieder möglich sein.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet um 20:00 Uhr, wenn alles wie geplant abläuft.

Wichtig: Solange die Hintergrundwartung läuft, kann es zu Verbindungsproblemen im Spiel kommen. Außerdem können direkt nach dem Update Warteschlangen beim Einloggen entstehen.



Bedenkt zudem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit Update 7.1.0.3 in Season 21

Schnell das Wasser rausschöpfen, bevor das Boot sinkt

Das bringt der Hotfix heute: Bungie arbeitet noch an einigen bekannten Problemen, die gemeldet wurden. Wir geben euch hier einen Überblick und sagen, was diese Liste aktuell beinhaltet.

Bungie untersucht Leistungseinbußen beim Laden der Registerkarte „Everversum/ Store“.

Die saisonale Herausforderung „Kampfrhythmus“ zeigt Hütern fälschlicherweise an, Ziele überall im System zu besiegen. Diese Herausforderung kann jedoch nur im Schmelztiegel-, Gambit- oder Vorhut-Ops-Playlists erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Waffen sind durcheinandergekommen. So verzeichnet der Schmelztiegel-Beutezug „Strang-Schlächter“ keinen Fortschritt bei Strang-Primärwaffen-Kills.

Achtung Hüter! Ihr könnt durch Finisher sterben, wenn der Feind stirbt, bevor die Finisher-Animation abgeschlossen ist.

Der Fortschritt in der saisonalen Herausforderung „Effizienter Angler“ ist nicht einheitlich.

In der Kompetitiv-Schmelztiegel-Platzierungsserie wird das Scharfschützengewehr „Sprunghafte Überreichweite“ nicht gedroppt.

Der exotische Titanen-Helm des 14. Heiligen funktioniert nicht wie erwartet.

Hüter können außerhalb der Endgegner-Arena stecken bleiben, nachdem sie sich im Dungeon „Geister der Tiefe“ selbst wiederbelebt haben.

Die Sonnenexplosion des exotischen Titanenkopfes „Khepris Horn“ verursacht nun bei Verwendung weniger Schaden.

Einige Spieler können keine Belobigungen abgeben. Ihr könnt dies aktuell nur beheben, wenn ihr in einen Raid einsteigen und dann in den Orbit zurückkehrt, bis eine dauerhafte Lösung veröffentlicht werden kann.

Der Belastbarkeits-Wert stellt die Schadensresistenz der vorherigen Stufe bereit, wenn er ein Vielfaches von 10 beträgt. 100 Belastbarkeit bietet korrekt den beabsichtigten Vorteil.

Bungie untersucht eine Zunahme von Abstürzen auf Xbox- und PlayStation 5-Konsolen. PC-Spieler sind stabil.

Der Exo-Helm des Titanen „Helm des 14. Heiligen“ funktioniert nicht wie erwartet.

Die Verwendung der exotischen Hexenmeister-Handschuhe „Fluchtkünstler“, um die empfindungsfähige Arkus-Seele aufzufrischen, bevor sie vollständig deaktiviert wird, führt dazu, dass die Feuerrate der Seele sinkt, bis sie vollständig deaktiviert wird.

Nach dem Fokussieren einer Adept-Prüfungswaffe von 14. Heiligen wird bei nachfolgenden Fokussierungen nicht angezeigt, dass die ursprüngliche Anforderung, eine 7-Sieg-Prüfungskarte zu haben, immer noch vorhanden ist.

Das Ausgeben von Bergungsschlüsseln nach einer Legenden-Bergungsaktivität bringt keinen Fortschritt in Richtung des Triumphs „Bergungsschlüssel ausgeben“.

Namensänderungen von Spielern sind nicht unendlich über bungie.net anpassbar. Mehrere „Nummer-Guardians“ warten hier weiter auf die Option, ihren Spielernamen wieder ändern zu können, statt die Meldung „Du hast keine Namensänderungen zur Verfügung“ zu erhalten.

Patch Notes für Wartung 7.1.0.3 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für die Wartung 7.1.0.3 in Form von Patch Notes. Diese erscheinen allerdings erst heute Abend und geben einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Sobald sie veröffentlicht sind, verlinken wir sie in diesem Artikel, da sich daran nachträglich noch etwas ändern könnte.

In dieser Box findet ihr, sobald sie veröffentlicht wurden, die Patch Notes für Wartung 7.1.0.3.

Da ihr nun wisst, wann die heutige Downtime in Destiny 2 stattfindet, könnt ihr die Ausfallzeit in euren Spieleabend einplanen. Größere Aktivitäten, die ihr vielleicht noch angehen wollt, sind also eher ungeeignet, da die Gefahr besteht, dass ihr auch nach der Wartung noch von den Servern gekickt werdet.

Wie plant ihr den Abend? Seid ihr schon fertig mit allen und schaut euch etwas grünes Gras an? Oder gibt es da noch ein paar Dinge, die ihr erledigen möchtet? Beispielsweise einen neuen Exo-Fische für die letzte exotische Seasonwaffe angeln? Schreibt es uns gern in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Hütern aus.

