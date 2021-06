Bungie hat heute die perfekte Ausrede, um nicht an Destiny 2 zu arbeiten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Doch seien wir mal ehrlich, wer Höchsttemperaturen von 25 °C gewohnt ist und sich plötzlich mit 45 °C rumplagen muss, der hat sich einen Tag hitzefrei verdient. Immerhin halten die Destiny-Server bisher den Temperaturen stand – so Telesto will.

Doch viele Spieler werfen Bungie seit Jahren eine ineffiziente Arbeitsweise vor. Bungie ist dafür bekannt, auf Überstunden zu verzichten und Crunch zu vermeiden , die Mitarbeiter sollen sich hier vor allem wohlfühlen. Was einigen Hütern jedoch seit Jahren fiese Kommentare in Richtung “die sind faul” entlockt.

Was lustig klingt, ist jedoch alles andere als cool. Bungie ist erst kürzlich teilweise aus dem Homeoffice in die Büroräume zurückgekehrt. Aufgrund der Covid-Pandemie wurde schon die nächste Erweiterung “Witch Queen” von Ende 2021 auf Anfang 2022 verschoben.

Doch sorgt euch nicht zu sehr um Gaffner, seit er ins Schlafzimmer mit all seinen Ventilatoren umzog, geht’s schon etwas besser (via Twitter ).

