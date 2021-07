In Destiny 2 könnt ihr bei Ada eine richtig seltene Rüstung kaufen, die zum günstigen Pflichtkauf diese Woche gehört. Die hohen Statuswerte sind ideal für alle Warlocks und die Spieler sagen: “Holt euch gleich mehrere”.

Das solltet ihr schnell kaufen: Alle Warlocks sollten Ada-1 im Turm einen Besuch abstatten. Die Exo-Dame verkauft seit dem Reset am 13. Juli eine waschechte God-Roll-Rüstung. MeinMMO erzählt euch, warum ihr noch nie so einfach an eine so starke Rüstung gekommen seid und warum das Item gerade für Builds ideal ist.

Mit der laufenden Season 14 hat Bungie Ada umfunktioniert und gibt ihr jede Woche zufällige Rüstungs-Items und Mods.

Eigentlich bleibt das Inventar der Händler eine Woche gleich – also diesmal bis zum 20. Juli.

Doch am 15. Juli erscheint ein Update für Destiny 2 (via Twitter). Nach einem Update kam es schon vor, dass sich das Händler-Inventar änderte. Geht also kein Risiko ein und kauft die God-Roll-Rüstung schnell.

Richtig günstig ist das Angebot auch noch: 25 Legendäre Bruchstücke und 1.000 Glimmer ist ein Schnäppchen.

Ihr habt im besten Fall also bis zum nächsten Dienstag, den 20. Juli, um die Rüstung abzugreifen. Jetzt mehr dazu warum ihr zuschlagen solltet.

Highstat-Rüstung für Warlocks ist diese Woche Pflichtkauf

Darum ist die Rüstung so gut: Der Brustpanzer kommt auf 61, wenn man alle Statuswerte zusammenrechnet. Die hohe Verteilung der Statuswerte von +28 und +25 auf Erholung und Intellekt sind dabei ideal für Warlocks und das eigentliche Highlight. Das sind die beiden wichtigsten Werte für die Space-Magier.

Schau sich einer diese Stat-Verteilung an

Erholung beeinflusst direkt, wie schnell ihr eure Klassenfähigkeit, das Rift, habt (Bei Titanen wäre das Belastbarkeit, bei Jägern Mobilität). Und Intellekt lässt eure Super, die stärkste Fähigkeit in Destiny 2, schneller aufladen.

Das Gute daran ist, dass ihr mit dieser Rüstung perfekt Builds optimieren könnt. Denn über 100 müsst ihr keinen Statuswert pushen, da ihr ab 100 keine weiteren Boni habt. Normalerweise sind die Verteilungen pro Statuswert etwa 10+, manchmal bei 15+. So habt ihr Platz für wichtige Mods oder könnt andere Rüstungen anlegen, die nicht so gut gerollt sind.

Als Meisterwerk gibt’s nochmals +12 auf die Statuswerte(+2 pro Stat). Mit Mods lässt sich das auch weiter steigern. Setzt ihr auf eine reguläre Stat-Mod und “Mächtige Freunde” knackt ihr die 100er Schallgrenze.

Leider gilt das Angebot wirklich nur für Warlocks – für Titanen und Jäger hat Ada nur alltägliche Rüstungen im Angebot.

“Kauft mehr als nur eine” So leicht gab es God-Rolls selten in Destiny 2

Ihr könnt die Rüstung von Ada unendlich hoch infundieren, also auch in späteren Erweiterungen nutzen. Direkt nach dem Reset sprachen die Hüter daher schnell eine Kaufempfehlung aus:

Manche Spieler meinen sogar, man solle sich gleich mehr als nur ein Exemplar der God-Roll-Rüstung geönnen (via reddit). Schließlich ist die Rüstung günstig und so könne man alle Elemente abdecken.

Der bekannte YouTuber CammyCakes preist die Rüstung auch an – er nimmt dabei seine Kollegen etwas auf die Schippe, die notorisch alles zu gut bewerben: “S-TIER GODMODE PRIME OMEGA Brustpanzer bei Ada. Das verbessert eure KD garantiert”, heißt sein Video zum Angebot. (via YouTube). Im Video schwärmt aber auch Cammy von der Rüstung und deklariert sie als Pflichtkauf.

Geht’s noch besser? Theoretisch schon, ja. Rüstungen aus dem Eisenbanner, aus Raids und dem Dungeon oder Exotics sind auch gerne mit Statuswerten von über 60 ausgestattet.

Aus vielen Endgame Aktivitäten kann auch “Highstat-Armor” droppen. So heißen Rüstungen, die bei den totalen Statuswerten etwa die 60 übertreffen. Es ist aber möglich – und sehr wahrscheinlich – dass diese anderen Rüstungen dann ihre 60+ Stats auf alle 6 Werte verteilen. So habt ihr fast nie einen so hohen Ausschlag nur in die guten oder richtigen Statuswerte für Builds.

Hier ein gutes Beispiel, sagenhafte 68 bei totalen Statuswerten, aber die Verteilung ist nicht stark. Überall nur ein bisschen, was spezialisierte Builds schwieriger macht:

Die Eisenbanner-Rüstung hat +68 aber dafür eine dürftige Verteilung

Mit der Rüstung von Ada erhaltet ihr garantiert den hohen Wert von 61. Was aber noch wichtiger ist: +28 auf Erholung und +25 auf Intellekt. Günstig ist das ganze auch noch, also macht’s wie viele andere Warlocks auch und holt euch gleich 3 Exemplare, nur um sicherzugehen.

Freut ihr euch, dass man jetzt zu jedem Reset die Inventare von Ada und Banshee nach God-Rolls durchstöbern sollte? Ist die Rüstung für euch auch ein Pflichtkauf oder seid ihr eher traurig, dass Jäger und Titanen diese Woche nicht bedacht wurden? Sagt es uns in den Kommentaren.