Destiny 2 setzt das Sommer-Event “Sonnenwende der Helden 2021” diese Woche fort. Ihr habt also noch Zeit, eure besondere Rüstung aufzuwerten. Was wartet sonst beim neuen Weekly Reset auf die Spieler?

Was ist in Destiny 2 los? Im Action-MMO kämpfen die Spieler gegen das berüchtigte Sommerloch. Destiny 2 beschäftigt die Hüter mit der Sonnenwende der Helden 2021. Das Hauptziel ist es, die spezielle Event-Rüstung mehrstufig upzugraden und sich schicke Glüh-Effekte zu verdienen. Obendrauf gibt’s eine Event-Schrotflinte (Titelbild).

Alles, was ihr zu den knackigen Aufgaben wissen müsst, und wie ihr den langen Grind im Event abkürzt, haben wir hier im Gudie zusammengefasst: Die neue Sonnenwenden-Rüstung in Destiny 2 schnell upgraden – So spart ihr 2021 Zeit im Event

Sonst wartet wieder eine neue Raid-Herausforderung in der Gläsernen Kammer. Diesmal könnt ihr euch bei Atheon in “Ensemble-Refrain” beweisen: Bei jeder der 3 Orakel-Wellen darf jeder Spieler nur ein Orakel zerstören. Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Korrekturmaßnahme” – nächste Season soll für alle MGs ein Buff kommen, sichert euch also jetzt schon ein starkes Exemplar.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 13.07. bis zum 20.07.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe schickt euch in den Strike

Verdrehte Säule – Hier wartet Protheon, der Modul-Geist auf seine Abreibung

Hung Jury – also Uneinigkeit – ist im Dämmerungs-Lootpool. Beißt ihr euch sogar durch Spitzenreiter, könnt ihr die bessere Meister-Version erbeuten.

Playlist-Strikes haben folgende Modifikatoren:

Solar-Versengen

Stasis-Brand

Blackout

Der Elementar-Burn bleibt die ganze Woche gleich, die anderen Modifier rotieren täglich.

Schmelztiegel: Lord Shaxx macht ihr in diesen PvP-Modi stolz:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Petra Venj findet ihr praktischerweise gleich am Spawnpunkt der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die Fluch-Woche Numero zwei. Zusätzlich könnt ihr euch in der 6. Aszendenten Herausforderung beweisen.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission (+2)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Tilgungs-Mission – mit korrumpierten Schlüsselcode (+2)

Sonnenwenden-Beutezüge bei Eva im Turm absolvieren (+1)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Schließt 8 Beutezüge für den Servitor-Spleißer ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Damit die Sonnenwenden-Rüstung in den Elementar-Farben glüht, müsst ihr ins Everversum – das weiße Glühen könnt ihr aber gratis freispielen

Was gibt’s bei Tess im Angebot?

Die exotische Geist-Hülle „Räubersonne-Hülle“

Die exotische Geist-Hülle „Schattierte Hülle“

Der exotische Sparrow „Goldener Reiter“

Der exotische Sparrow „Legacy-2“

Das exotische Emote „Kraftausbruch“

Der exotische Sparrow „Auf vergoldeten Schwingen”

Das exotische Emote „Einatmen“

Das exotische Ornament „Brückenkopf VI“ für Unbarmherzig

Habt ihr den Grind zur vollendeten Event-Rüstung schon hinter euch oder reicht euch das nicht, um das Sommerloch in Destiny 2 zu stopfen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.