Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 17.12.

Xur wird sich heute in Destiny 2 wieder auf den Weg machen, um Hütern mit speziellen Waren aus mysteriösen Orten zu beliefern. Wann er kommt und was euch das gute Tentakelgesicht am 17. Dezember mitbringt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Destiny 2 startete das bekannte Anbruch-Event passend zur winterlichen Zeit. Mit neuen kosmetischen Items und das altbekannte Keksebacken lockt Bungie Hüter wieder an, die eine Pause eingelegt haben.

Des Weiteren sorgt der erschreckende Insider-Bericht über Bungie für weitreichende Folgen. Die Personal-Chefin tritt deshalb von ihrer Position zurück.

Bungie baut die Schneebälle im Winter-Event um und sorgt für zahlreiche Upgrades bei der guten alten Eva. Diese könnt ihr jetzt auf bestimmten Aktivitäten antreffen und mit ihren besonderen Effekten lohnen sie sich auch. Welche das sind und was sie können, erfahrt haben wir in einem weiteren Artikel zusammengefasst.

Alle Infos zu Xur am 17. Dezember 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xur wird sich am Daily-Reset um 18 Uhr auf eine nicht bekannte Location begeben. Dort wird er dann bis zum 21. Dezember, 18 Uhr verharren, bis jeder Hüter seine Waren bestaunen konnte.

Danach verschwindet er wieder für eine ganze Woche bis zum nächsten Start ins Wochenende.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Der gute Händler befindet sich in der ETZ in der Gewundenen Bucht.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 17.12. bis zum 21.12. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer wird Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen dabei haben. Das ist sein Angebot:

Waffe: Graviton-Lanze – Impulsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Unbändiger Löwe – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +16

Erholung: +6

Disziplin: +16

Intellekt: +13

Stärke: +2

Gesamt: 63

Jäger: Galanor-Bruchstücke – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +14

Belastbarkeit: +9

Erholung: +10

Disziplin: +8

Intellekt: +23

Stärke: +2

Gesamt: 66

Warlock: Lunafaktur-Stiefel – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +7

Erholung: +15

Disziplin: +2

Intellekt: +20

Stärke: +12

Gesamt: 68

Das ist sein Inventar für den 17. Dezember 2021

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen Exotischen Code.

Die Prüfungen von Osiris am 17.12. – Map, Waffen und Infos

Welche Map ist diese Woche dran? Die große und offene Map “Bannerfall” ist wieder am Start.

Diese Map erwartet euch – Bannerfall

So bekommt ihr euren Loot: Euren Loot bekommt ihr in den Trials of Osiris inzwischen übrigens nicht mehr durch drei, fünf und sieben Wins, sondern durch:

Sieben Siege

50 Runden

sowie dem berüchtigten makellosen Run

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Diesmal erwartet euch die Adept-Version von “Shayuras Zorn”. Hierbei handelt es sich um eine MP mit Leere-Element.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme gezielt darauf fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials starten wie gewohnt zum Daily-Reset um 18:00 Uhr.

Wie war die Woche für euch? Habt ihr den Rang von Xur schon auf das maximale gepusht? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr noch so vorhabt bis zu Witch Queen!