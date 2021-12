Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu der Entscheidung? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung für Bungie oder hätte diese Veränderung bereits viel früher kommen müssen?

Auch sie selbst hatte wohl bereits persönliche Erfahrungen mit Missbrauch durch Mitarbeiter innerhalb von Bungie, wie sie in ihrer E-Mail weiter ausführt. Daran beteiligt waren wohl „ein Mann, eine Führungskraft und jemand, von dem ich dachte, dass er mein Freund bei Bungie war, was dazu führte, dass Bungie ihn feuerte.“

Gayle d’Hondt erwähnt in ihrer E-Mail auch, dass ihre Zeit in der Personalabteilung bei Bungie von „zutiefst herausfordernden zwischenmenschlichen Konflikten“, bis hin zur Entlassung von Kollegen aufgrund von „Leistung, schlechtem Benehmen sowie wegen Diskriminierung, Rassismus und sexueller Belästigung“ geprägt war. Damit bestätigt sie indirekt die Aussagen der von IGN.com befragten Personen.

Der Schutz von Mitarbeitern war oft unzureichend: Die Vorwürfe richteten sich unter anderem auch konkret an die HR-Abteilung von Bungie, für die Gayle d’Hondt seit 2007 arbeitete. Das Misstrauen gegenüber der Personalabteilung war in den vergangenen Jahren bei fast allen Befragten groß. Es wurde hauptsächlich bemängelt, dass die Aufgabe, Mitarbeiter zu schützen, nicht richtig erfüllt wurde. Stattdessen ist bei einigen der Eindruck entstanden, die Personalabteilung schützt allein Bungie selbst.

In einem Insiderbericht der Webseite IGN.com aus der vergangenen Woche wurden insgesamt 26 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter zu ihren Erfahrungen bei Bungie interviewt. Die Details waren erschreckend und offenbarten viele Einblicke in die Arbeitsprozesse von Bungie. Es sind weitreichende Probleme, die sowohl das Story-Team als auch die Mitarbeiterführung von Bungie betreffen.

Insert

You are going to send email to