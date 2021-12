Destiny 2: Weekly Reset am 14.12. – Der Anbruch 2021 beginnt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Seid ihr schon in festlicher Stimmung? Gefällt euch das neue Event mit seinen Rüstungen? Und wie kommen die neuen Aktivitäten „Mutproben der Ewigkeit“ und der Dungeon „Sog der Habsucht“, nach der ersten Woche und den ersten Erfahrungen bei euch an? Habt ihr schon eine Lieblingswaffe mit eurer favorisierten Godroll ergattert?

Das passiert diese Woche: Es wird festlich in Destiny 2, wenn Bungie den Anbruch 2021 einläutet. Die erste Schneeflocke der Jahreszeit schwebt vom Himmel auf den Turm und das feierliche Weihnachts-Event duftet nach Plätzchen und den neuen “Dendrit-Schimmer”-Rüstungen . Aber zieht euch warm dafür an, denn auch die Schneeball-Schlachten kommen 2021 wieder zu dem Event zurück.

In Destiny 2 steht ein festlicher Weekly-Reset bevor, der Anbruch 2021 beginnt. Wir von MeinMMO bringen euch auf den aktuellen Stand, was diese Woche auf dem Turm los ist, was sich noch beim 30-jährigen Jubiläum tut und was es diese Woche Neues zu entdecken gibt.

