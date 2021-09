Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 10.09.

Xur besucht uns diesmal wieder in Destiny 2 pünktlich zum täglichen Reset am Freitag, dem 10. September. Was er diesmal für uns bereithält und ob sich unter seinen Waren auch etwas Nützliches verbirgt, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Das steht am Wochenende an: In Destiny 2 starten heute die überarbeiteten Prüfungen von Osiris. Bungie nahm die Prüfungen genauer unter die Lupe und verpasste den Trials Veränderungen, die dem einen oder anderen Hüter sicher gefallen könnten.

Viele Hüter waren es sicher Leid in den Tod zu springen nur, um sich guten Loot beim Heiligen zu holen. Das könnte sich nun in Zukunft aber ändern.

Wusstet ihr das Destiny 2 trotz des nicht so beliebten Saisonmodels erfolgreich ist? Bungies Plan geht also auf und die Zahlen sprechen für das Action-MMO.

Xur bringt heute Exotics mit -Falls es euch an legendärer Feuerkraft mangelt, haben wir für euch einen Tipp wie ihr ganz einfach an einer unbekannten Wumme kommt, die es definitiv in sich hat:

Eine alte, legendäre Waffe ist in Destiny 2 jetzt stärker als viele Bosskiller-Exotics

Alle Infos zu Xur am 10. September 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xurs Terminplanung sieht immer gleich aus. Uns wird der tentakelgesichtige Schwarzmarkthändler jeden Freitag um Punkt 19.00 Uhr an einer beliebigen Stelle im Sonnensystem erwarten. Xur verdünnisiert sich jeden Dienstag zum Weekly Reset um 19.00 Uhr.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur ist angekommen und befindet sich nun in der „Gewunden Bucht“ in der ETZ.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 10.09. bis zum 14.09. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur hat stets exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere dabei – also für Warlocks, Jäger und Titanen. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Statuswerte zufällig ausgewürfelt. Wir werfen nachfolgend einen Blick auf Xurs aktuelles Angebot und liefern die wichtigsten Daten zur Ausrüstung und binden euch auch die legendären Items ein.

Diese Gegenstände hält er diesmal für uns bereit:

Waffe: Monte Carlo – Sturmgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Helm des 14. Heiligen – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +19

Erholung: +11

Disziplin: +6

Intellekt: +17

Stärke: +7

Gesamt: 62

Jäger: Handschlag des Lügners – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +9

Erholung: +12

Disziplin: +7

Intellekt: +12

Stärke: +10

Gesamt: 59

Warlock: Klauen des Ahamkara – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +12

Erholung: +20

Disziplin: +6

Intellekt: +8

Stärke: +15

Gesamt: 63

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Xür bietet diese Woche diese Waren an

Legendäre Items: Xur bietet nun auch legendäre Items mit an. Da die Inflation ihn auch hart getroffen hat, ist er dazu gezwungen uns Hütern alte legendäre Rüstungen und Waffen anzubieten, um so noch über Wasser bleiben zu können.

Falls ihr ein Video zur besseren Veranschaulichung haben wollt verlinken wir euch hier ein Video von Nexxoss Gaming.

Was ist mit den Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) am 10.09.?

In dieser Woche werden wir unsere Kämpfe im Namen von Ruhm und Ehre auf der Map „Burnout“ austragen.

Das ist die Map Burnout

Nun bekommt man seinen Loot nicht mehr durch drei, fünf und sieben Wins, sondern durch:

sieben Wins

50 Runden

dem berüchtigten Makellosen Run

Was ihr bei den ersten zwei Voraussetzungen vom Heiligen bekommt, ist ungewiss. Doch bei einem Makellosen Run werdet ihr mit einer Shayuras Zorn Maschinenpistole belohnt.

Die 10 wichtigsten Änderungen der neuen Trials in Destiny 2, die ihr ab heute spielt

Wann starten die Trials? Die Trails starten genau um Punkt 19.00 Uhr. Durch das überarbeitete System der Prüfungen von Osiris sollte sich das Schwitzen der Runden hoffentlich reduzieren. Falls nicht, haltet dennoch ein Handtuch bereit.

Freut ihr euch schon auf die überarbeiteten Trails? Oder stellen sich euch bei dem Gedanken die Nackenhaare auf und verzichtet lieber auf diesen Stress? Schreibt es uns doch in die Kommentare was ihr davon haltet.