Der neuste DLC für Dead by Daylight ist live. Der bringt einen neuen Killer, der vor allem Fans von „Silent Hill“ gefallen dürfte und frischen Wind mit sich bringt.

Die Entwickler von Dead by Daylight haben sich in den letzten Jahren einige große Lizenzen sichern können. Nach Michael Myers, Freddy Krueger und sogar dem Demogorgon aus Stranger Things gibt es nun einen weiteren bekannten Killer. Die Rede ist von „Pyramid Head“, einem Widersacher aus der Horror-Reihe Silent Hill.

Was kann der neue Killer? Pyramid Head oder auch „The Executioner“ dürfte ein wahres Monster unter den Killern werden. Er kann die Überlebenden sogar durch Wände hinweg treffen.

Zusätzlich kann er Stacheldraht auf der Karte verteilen, der die Überlebenden aufschreien lässt und verflucht. Verfluchte Überlebende kann der Killer dann in besondere Käfige sperren, wo sie langsam geopfert werden – wie an einem Haken.

Mehr Details zu den Fähigkeiten des Killers und seinen Perks haben wir hier.

Neue Map ist kostenlos: Wie üblich steht die neue Karte „Midwich Elementary School“ allen Spielern zur Verfügung und muss nicht gekauft werden. Ihr habt ab sofort die Chance, dass Partien auf der neuen Map ausgetragen werden und könnt im Blutnetz auch besondere Opfergaben finden, um diese Chance zu erhöhen.

Die Map ist übrigens eine der fiesesten bisher – es gibt jede Menge gruselige Geräusche, die von Killern oder Überlebenden ablenken können.

Was kostet der DLC? Das neue „Silent Hill“-Kapitel gibt es für 7 € im Shop zu kaufen. Alternativ könnt ihr beide Charaktere auch für je 500 Auric-Cells kaufen. Da es beides lizenzierte Charaktere sind, ist der Kauf mit Blutscherben leider nicht möglich – es muss also in jedem Fall Echtgeld bezahlt werden.

Dead by Daylight hat für das laufende Jahr noch eine ganze Menge an Neuerungen geplant. So soll es ein großes Grafik-Update geben, bei dem sämtliche Texturen und Animationen auf „HD-Niveau“ gebracht werden. Außerdem soll noch im Laufe dieses Jahres Crossplay für alle Plattformen kommen. Dann könnten PC, PS4, Xbox One und Switch gemeinsam spielen.

Habt ihr den neuen Killer schon ausprobiert? Wie gefällt er euch?