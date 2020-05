Dead by Daylight: So böse ist die Mord-Animation von Pyramid Head

Pyramid Head in Dead by Daylight hat eine grausame Mori-Animation. Wir zeigen, wie er seine Opfer kurzerhand aus dem Spiel entfernt.

Wenn ein neuer Killer in Dead by Daylight veröffentlicht wird, ist eines der Highlights die Mori-Animation. Auch „Pyramid Head“ alias „Der Henker“ kommt mit einer solchen Animation daher, die er benutzen kann, um besonders unliebsame Überlebende aus der Partie zu entfernen. Wie gewohnt ist diese Animation recht grausam, passt aber gut zum Killer aus dem „Silent Hill“-Universum.

Was ist die Mori-Animation? Die Mori-Animation ist eine spezielle Hinrichtung, die Killer unter der Erfüllung besonderer Voraussetzungen ausführen können. Im Regelfall geschieht dies durch die Benutzung eines besonderen Perks oder von Opfergaben. Diese Mori-Hinrichtung ist bei jedem Killer anders. Jeder Killer hat eine eigene Animation dafür, die zu seinem Charakter passt.

Das zeigt die Mori-Animation: Der Henker hebt sein Opfer am Kragen vom Boden auf und stemmt es in die Luft. Aus dem Boden bohrt sich eine Metallspule, die kurz darauf von Stacheldraht umwickelt wird und sich fest um den Überlebenden zurrt. Der Henker holt daraufhin mit seinem Schwert aus und stößt es seinem Opfer direkt in den Bauch. Die riesige Klinge wird einmal herumgedreht und dann wieder herausgezogen, bevor sich die Metallspule auflöst und der (ehemals) Überlebende leblos zu Boden fällt.

Übrigens: Der Henker hat auch noch ein zweites „kleines“ Mori, das direkt in seine Fähigkeiten eingebaut ist. Wenn ein Überlebender den Debuff „Folter“ auf sich hat, am Boden liegt und am nächsten Halen sterben würde, kann der Henker diesen Überlebenden direkt töten. Er schlägt mit dem Schwert dann einmal der Länge nach über sein Opfer und macht so kurzen Prozess.

Was haltet ihr von „Pyramid Head“ und seiner Mori-Animation? Cool und interessant? Oder eher langweilig im Vergleich zu anderen Killern?