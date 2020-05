Dead by Daylight trifft Silent Hill: „Pyramid Head“ ist der neue, fiese Killer

Dead by Daylight und Konami gehen offenbar gemeinsame Wege. Sowohl „Pyramid Head“ als auch Heather sind bald in Dead by Daylight.

Dead by Daylight hat inzwischen seinen 4. Geburtstag gefeiert und dabei eine große Katze aus dem Sack gelassen. Offenbar hat man eine Übereinkunft mit Konami gefunden, denn das nächste Kapitel führt die Spieler in die Welt von Silent Hill. Der Killer „Pyramid Head“ dient künftig dem Entitus und Cheryl Mason, die Fans wohl eher als Heather kennen, schließt sich den Überlebenden an.

Was kann der neue Killer? Der „Pyramid Head“ wird in Dead by Daylight den Namen „Executioner“ (Henker) tragen und hat ein ziemlich umfangreiches und interessantes Kit an Fähigkeiten. Er hat eine normale Bewegungsgeschwindigkeit von 115% (wie die meisten Killer) und einen Terror-Radius von 32 Metern.

Seine Fähigkeit ist Riten des Urteils und ziemlich komplex, denn sie macht eine Menge unterschiedlicher Dinge.

Hält man die Fähigkeitstaste aufgeladen, rammt der Killer sein Schwert in den Boden und zieht hinter sich eine Spur aus Stacheldraht her. Überlebende, die den Stacheldraht gehend oder rennend (aber nicht geduckt) betreten, werden von Folter betroffen und lösen den Killer-Instinkt aus. Sie verraten somit ihre Position.

Selbst der Lobby-Bildschirm des neuen Killers sieht richtig böse aus.

Ein Überlebender, der zu Boden gegangen ist und noch von Folter betroffen ist, muss nicht zu einem Haken getragen werden. Stattdessen kann der Killer ihn nahezu spontan an eine zufällige Position in der Map teleportieren, wo er in einen Bußkäfig eingesperrt ist. Der Bußkäfig funktioniert grundsätzlich wie ein Haken und bringt die Überlebende langsam dem Tod näher. Andere Überlebende können den Gefangenen wie gewohnt retten, wodurch der Gerettete auch vom „Folter“-Effekt befreit wird.

Leidet ein Überlebender an Folter und würde beim nächsten Aufhängen am Haken oder Bußkäfig sterben, kann der Henker ihn stattdessen spontan hinrichten – das ist kein Mori, sondern eine deutlich schnellere Aktion.

Während Riten des Urteils aufgeladen ist (also das Schwert im Boden steckt), kann der Henker einen Spezialangriff ausführen. Dieser verletzt alle Überlebenden in gerader Linie vor dem Killer und hat eine Reichweite von mehreren Metern.

Dead by Daylight: Die Tier-Liste der Killer – Wer ist der Beste?

Diese Perks besitzt der „Silent Hill“-Killer

Der bekannte „Pyramid Head“ räumt schon bald in Dead by Daylight auf.

Wie alle Killer kommt auch „The Executioner“ mit drei eigenständigen Perks daher. Wie üblich besitzt er diese Perks zu Beginn allein, sie können jedoch über das Blutnetz für alle Killer freigeschaltet werden. Seine drei Perks sind:

Erzwungene Buße (Forced Penance): Überlebende, die einen Treffer beim Beschützen erleiden, sind für 20/25/30 Sekunden vom „Gebrochen“-Status betroffen (können nicht geheilt werden).

(Forced Penance): Überlebende, die einen Treffer beim Beschützen erleiden, sind für 20/25/30 Sekunden vom „Gebrochen“-Status betroffen (können nicht geheilt werden). Pfad der Folter (Trail of Torment): Nachdem ihr einen Generator tretet, seid ihr für 15 Sekunden Unentdeckbar („Undetectable)“, ihr habt also keinen Terror-Radius. Die Überlebenden sehen die Aura des getretenen Generators für die Dauer des Effekts. Hat eine Abklingzeit von 120/100/80 Sekunden.

(Trail of Torment): Nachdem ihr einen Generator tretet, seid ihr für 15 Sekunden Unentdeckbar („Undetectable)“, ihr habt also keinen Terror-Radius. Die Überlebenden sehen die Aura des getretenen Generators für die Dauer des Effekts. Hat eine Abklingzeit von 120/100/80 Sekunden. Todgeweiht (Deathbound): Wenn ein Überlebender einen anderen Überlebenden um einen Gesundheitsstatus heilt und dabei weiter als 32 Meter von euch entfernt ist, schreit er auf und aktiviert Deathbound für die nächsten 45 Sekunden. Er leidet unter dem „Ahnungslos“-Effekt, wenn er sich mehr als 16/12/8 Meter von geheilten Überlebenden entfernt.

Ob diese Perks zu den besten Perks der Killer gehören werden, muss sich erst noch zeigen.

Das sind die Perks von Cheryl Mason

Da guckt Cheryl „Heather“ Mason blöd. Aber wer würde das bei dem Monster nicht?

Auch Cheryl Mason hat drei eigene Perks, mit denen sie als Überlebende startet und die andere Überlebende von ihr lernen können. Ihre Perks sind:

Seelenwächter (Soul Guard) : Du erhältst den Status Kondition für 4/6/8 Sekunden, nachdem du geheilt wurdest oder vom Todesstatus geheilt wurdest. Außerdem kannst du dich vollständig aus dem Todesstatus heilen, solange ein Fluch auf dich wirkt (wie z.B.: Fluch: Ruin).

(Soul Guard) Du erhältst den Status Kondition für 4/6/8 Sekunden, nachdem du geheilt wurdest oder vom Todesstatus geheilt wurdest. Außerdem kannst du dich vollständig aus dem Todesstatus heilen, solange ein Fluch auf dich wirkt (wie z.B.: Fluch: Ruin). Blutpakt (Blood Pact) : Wenn du oder das Ziel der Besessenheit (Obsession) verletzt ist, könnt ihr gegenseitig eure Auren sehen. Sobald das Ziel der Besessenheit dich heilt oder umgekehrt, profitiert ihr beide für 4/6/8 Sekunden vom Zustand Eile. Verringert die Chance, die Besessenheit zu werden. Wird deaktiviert, wenn du die Besessenheit wirst.

(Blood Pact) Wenn du oder das Ziel der Besessenheit (Obsession) verletzt ist, könnt ihr gegenseitig eure Auren sehen. Sobald das Ziel der Besessenheit dich heilt oder umgekehrt, profitiert ihr beide für 4/6/8 Sekunden vom Zustand Eile. Verringert die Chance, die Besessenheit zu werden. Wird deaktiviert, wenn du die Besessenheit wirst. Verdrängtes Bündnis (Repressed Alliance): Der Perk wird aktiv, nachdem Generatoren für insgesamt 80/70/60 Sekunden repariert wurden. Ist der Perk aktiv, kannst du die „Aktive Fähigkeit“-Taste beim Reparieren eines Generators drücken. Der Entitus wird diesen Generator dann für 30 Sekunden blockieren und den Perk deaktivieren.

Ob diese Perks zu den besten Perks der Überlebenden zählen werden, ist wohl eher fraglich.

Wann erscheint der DLC? Wer will, kann den neuen Killer, die Überlebende und die Perks auf dem PTR der PC-Version von Dead by Daylight bereits ausprobieren. Wenn alles nach Plan läuft, wird das „Silent Hill“-Kapitel in rund 3 Wochen veröffentlicht, wobei dieser Termin sich noch verschieben kann – ja nach Ergebnissen auf dem PTR.

Was haltet ihr von dem neuen Killer?