Das MMORPG New World erhält neues Wettbewerbs-Feature, das zukünftige Inhalte für immer verändern soll

Mit dem Update 1.8.2 kommen Leaderboards zu New World. Einige Spieler konnten das Feature schon auf den öffentlichen Testservern auf Herz und Nieren prüfen. Der Patch bringt außerdem viele Balance-Änderungen und Anpassungen an der In-Game-Wirtschaft.

Was sind Leaderboards in New World? Leaderboards sind ein Feature, welches sich die Community von New World schon seit einiger Zeit wünscht. Die Bestenlisten waren bereits Teil der Roadmap vom letzten Jahr, mussten allerdings verschoben werden. Die Entwickler brauchten etwas mehr Zeit, um das Feature für die Veröffentlichung zu optimieren.

Sie betonen, dass sie mit den Bestenlisten nicht nur ein simples Feature umsetzen, sondern gleichzeitig auch die Fundamente für zukünftigen Content anlegen. Man kann also durchaus erwarten, dass neue Inhalte künftig mit den Ranglisten im Hinterkopf designt werden.

Wie funktionieren die Leaderboards in New World? Die Leaderboards werden verschiedene Haupt- und Unterkategorien haben. So wird es Ranglisten für PvE-Inhalte, PvP und das Crafting geben. Das System soll alle Spieler belohnen, die regelmäßig in Aeternum unterwegs sind. Es ist in etwa mit dem Erfolg-System aus WoW oder ähnlichen Systemen aus anderen Spielen zu vergleichen.

Neben den Hauptkategorien versprechen die Entwickler über 50 weitere Unterkategorien. So sollen alle Aspekte des Spiels abgedeckt werden. Gleichzeitig gibt es genügend Raum, das System künftig um zusätzliche Kategorien zu erweitern.

In Q&A-Sessions geben die Entwickler regelmäßig Einblicke in die Entwicklung von New World und erklären, warum manche Features schwieriger umsetzbar sind, als es auf den ersten Blick erscheint.

Leaderboards legen den Grundstein für viele neue Inhalte

Gibt es spezielle Belohnungen? Erfolgsjäger dürften sich darüber freuen, dass spezielle Belohnung für die besten Spieler geplant sind. Die Leaderboards sollen mit den bestehenden Systemen von New World interagieren.

Für verschiedene Inhalte sind jeweils eigene Belohnungen geplant. Sie sollen die Spieler motivieren, regelmäßig an PvE-, beziehungsweise PvP-Inhalten teilzunehmen. Die Entwickler haben natürlich auch an die Handwerker gedacht und so wird es auch Belohnungen im Bereich Handwerk und Wirtschaft geben.

Außerdem sind in allen Kategorien wöchentliche und vierteljährliche Belohnungen geplant. Unter anderem wird es spezielle Titel und Skins geben, die Entwickler denken aber auch noch über weitere Belohnungen nach.

Bringt das Update noch weitere Inhalte? Die Leaderboards sind der Hauptinhalt des aktuellen Updates. Zusätzlich implementieren die Entwickler eine Handvoll Bugfixes und Änderungen am Movement, um Exploits zu verhindern.

Darüber hinaus gibt es Balance-Änderungen, unter anderem um das PVP fairer zu gestalten. So wird es künftig wieder eine entsprechende Strafe geben, wenn Spieler die Arena oder den Outpost-Rush frühzeitig verlassen, obwohl ein Match noch im Gange ist. Außerdem stehen noch eine ganze Menge kleinerer Änderungen an der Wirtschaft und einigen Gegenständen an.

