6 Spiele mit über 90 % positiven Bewertungen gibt es gerade für unter 12 Euro auf Steam

Bei vielen Angeboten von Humble Bundle gibt es Spiele unterschiedlicher Genres zu einem verdammt günstigen Preis. Im aktuellen Paket sind sogar sechs Steam-Spiele dabei, die über 90 Prozent positive Bewertungen erhalten haben. Die restlichen Titel sind allesamt über 85 Prozent.

Um welche Spiele geht es? Der Name des Pakets verrät bereits, welches Genre in dem Bundle vertreten ist. Das „Whimsy & Wonder – A Cozy Games Collection“-Paket umfasst insgesamt acht Spiele, wenn ihr bereit seid, 11,58 Euro auszugeben.

Zusätzlich zu den acht Spielen gibt es noch einen Coupon, der euch 65 Prozent Rabatt bei einem weiteren Titel verschafft. In dem gemütlichen Humble Bundle sind die folgenden Spiele enthalten, deren Wertungen wir euch gleich mit aufgelistet haben:

Cat Cafe Manager (86 %)

Witchy Life Story (85 %)

Here Comes Niko (91 %)

Garden Story (92 %)

Lemon Cake (89 %)

Alba: A Wildlife Adventure (97 %)

A Short Hike (99 %)

Assemble with Care (91 %)

Haven Park (96 %) (65 Prozent Rabattcode)

Der Wert der Spiele liegt bei 120,30 Euro. Ihr gebt also nicht einmal zehn Prozent des eigentlichen Wertes der Titel aus. Viele der Steam-Spiele haben eine Wertung über 90 Prozent. Generell befindet sich keiner der Titel unterhalb von 85 Prozent.

Beim Kauf erhaltet ihr einen Steam-Code pro Spiel. Ihr könnt entscheiden, ob ihr die Codes selbst nutzen oder sie an andere weiter verschenken wollt.

Unter den Titeln befindet sich auch A Short Hike, das eine fast perfekte Wertung von 99 Prozent besitzt. Im Trailer seht ihr die einzigartige Optik des Spiels:

Gemütliche Spiele für den stressigen Alltag

Im Bundle befinden sich Spiele, die weniger nach Action, sondern mehr nach Erholung aussehen. Besonders der Titel A Short Hike sticht sofort ins Auge, weil er eine außergewöhnliche Grafik besitzt. Außerdem loben die User auf Steam, dass es sich dabei um einen kurzen Titel handelt, der wirklich süß sei.

How Long To Beat gibt an, dass die Hauptstory des Spiels bereits in 1,5 Stunden durchgespielt ist. Für einen kompletten Durchlauf sind rund 4,5 Stunden nötig. Wollt ihr also selbst wissen, was Fans an diesem Spiel fasziniert, müsst ihr weder viel Geld noch viel Zeit investieren.

Auch die anderen Spiele sind einen Blick wert. In Haven Park müssen wir beispielsweise den Camping-Park unserer Oma wieder zu altem Glanz verhelfen, während wir in Alba: A Wildlife Adventure die heimische Tierwelt einer wunderschönen Insel retten müssen.

Was ist das Humble Bundle eigentlich? Ihr könnt beim Humble Bundle selbst wählen, welchen Betrag ihr zahlen wollt. Wollt ihr etwas weniger Geld ausgeben, könnt ihr euch für 7,30 Euro die sechs zuletzt genannten Titel sichern. Und es geht sogar noch günstiger: Für 4,56 Euro gibt es die drei letzten Spiele aus der Liste.

Ein Teil eurer Geldes geht an wohltätige Zwecke, einen weiteren Teil erhalten die Entwickler und selbst die Mitarbeiter bei Humble Bundle werden dadurch unterstützt. Wie ihr das Geld aufteilt, bleibt euch überlassen.

