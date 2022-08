„95 % Genauigkeit“: Experte erklärt die Reichweiten-Meta von CoD Warzone in Mid-Season 4

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Was ist Mobilität in CoD Warzone und warum ist sie so wichtig?

Welche Waffe sollte ich nehmen, wenn ich wenig Rückstoß will? Die stabilste automatische Waffe im Spiel ist aktuell die KG M40. Das Teil ist in der Mid-Season 4 der Laser der Stunde. Nachteil ist der geringe Schaden und die entsprechend hohe Time-to-Kill.

„Rückstoß ist König“ in Warzone und deshalb ist eine Einschätzung der Treffergenauigkeit so entscheidend. Die Liste gibt damit schon einen guten Eindruck, welche Reichweiten-Waffe derzeit solide sind.

Das Sturmgewehr NZ-41 hat sich ziemlich genau für die Dauer von einer Season an der Spitze der Reichweiten-Meta von Call of Duty: Warzone gehalten.

Die Mid-Season 4 von Call of Duty: Warzone hat ordentlich in der Waffen-Meta rumgepfuscht. Statistik-Guru und Waffen-Experte Anthony „TrueGameData“ Zachman hat die neue Reichweiten-Meta im Battle Royale untersucht und MeinMMO gibt euch Empfehlungen, welche Waffen ihr euch jetzt schnappen solltet.

