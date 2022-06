Neue UGM-8 besitzt irres Setup komplett ohne Rückstoß: „So eine Waffe sollte es nicht geben“

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Seid ihr aber immer auf der Suche nach Waffen mit einfacher Spielbarkeit, dann kommt ihr in Season 4 / 2022 nicht an der UGM vorbei.

Die Werte-Mischung der UGM ist hervorragend für Reichweiten-Kills. Das einzige, was sie ein wenig bremst, dürfte das Salven-Feuer sein. Das kommt nicht bei jedem gut an und spielt sich besonders auf mittleren und kurzen Entfernungen etwas komisch.

Was macht die UGM-8 stark? An erster Stelle steht definitiv das Rückstoß-Verhalten. Das Setup trifft euren anvisierten Punkt exakt und schickt direkt fünf gnadenlose Kugeln Richtung Feind. Denn durch den Lauf wird die Waffe zu einem automatischen Salven-Gewehr.

Das neue LMG UMG-8 in Call of Duty: Warzone ist eigentlich eher eine Waffe für Liebhaber in Call of Duty: Warzone. Viele Spieler machen einen großen Bogen um die groben und langsamen Leichten Maschinengewehre.

