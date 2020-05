Spieler diskutieren immer wieder, ob es eines der nervigsten Features von Call of Duty: Modern Warfare auch ins Battle Royale Warzone geschafft hat. Es geht dabei ums „skillbasierte Matchmaking (SBMM). Die Profis sind sich sicher: Es ist drin und nervt dort genauso.

Was ist SBMM? Skillbasiertes Matchmaking bedeutet, dass beim Zusammenstellen einer Lobby stets darauf geachtet wird, dass Spieler mit etwa gleichen Fähigkeiten aufeinandertreffen. Das heißt: stärkere Spieler treten gegen stärkere, schwächere gegen schwächere an.

Die Diskussion, ob es SBMM in Modern Warfare gibt, ist schon so alt wie das Spiel selbst. Viele Spieler sind sich sicher, dass das Matchmaking genau so abläuft.

Mittlerweile sind die Spieler davon überzeugt, dass Warzone ebenfalls SBMM nutzt. Der Test eines Experten zeigte: Wer zu gut in Warzone ist, könnte das später bereuen.

Für den ehemaligen Profi und nun Chef einer E-Sport-Organisation Nateshot kann es kein Zufall sein, dass er ständig gegen Top-Spieler spielen müsse. Auch Ex-CoD-Caster Courage ist sich da sicher:

Absolutely. It’s egregious. — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) May 16, 2020

Aber warum stört es die Spieler und sogar die Profis so sehr?

SBMM – Warum ist es so nervig?

Das nervt Spieler am SBMM: Die Kritik am skillbasierten Matchmaking ist, dass Spieler stets ihr Bestes geben müssten. Sie könnten nicht einfach mal eine Runde zocken, um Spaß zu haben, wie etwa im momentan laufenden Stimulus-Solo.

Sie müssten sich immer anstrengen, um nicht sofort rauszufliegen. Das mache es unmöglich, Modern Warfare oder Warzone einfach mal entspannt zu genießen. Ständig werde man zum „Schwitzen“ gezwungen.

Die Spieler finden es doof, dass sie sich in jedem Match anstrengen müssen.

Abgesehen davon nutzen etliche Spieler dieses System sogar aus. Mit dem sogenannten „Reverse Boosting“ lassen sich starke Spieler absichtlich häufig töten, um in Lobbys mit schwächeren Spielern zu kommen und diese dann vollkommen zu vernichten.

Spieler zeigt, wie leicht man das Matchmaking in CoD Modern Warfare manipulieren kann

Dazu kommt, dass die Content Creator für Call of Duty es so schwer hätten, unterhaltsame Inhalte zu erstellen (via essentiallysports). Ohne SBMM sei es leichter, sehenswerten Content zu erstellen.

Das sagen andere Spieler dazu: Auf der anderen Seite finden Fans von Call of Duty, die sich selbst als schlechter bezeichnen, dieses System besser. So schreibt etwa der Twitter-Nutzer @kaiiscool517 als Antwort auf den Profi CouRage: „Bruder, Leute wie du machen das Spiel so langweilig, weil Leute versuchen, Spaß zu haben aber berühmte Leute wie du, Ninja, Tim etc. machen das Spiel weniger unterhaltsam.“

CouRage ist eigentlich für Fortnite bekannt und findet das SBMM in CoD schlecht. Er spielt schon wegen des Matchmakings weniger Fortnite.

Der Nutzer @IsmailHosny11 sagt etwas ähnliches. Auf die Anmerkung, dass man sich mit SBMM immer anstrengen müsse, schreibt er: „Okay, aber das ist genau, was wir Noobs ohne SBMM hätten, nur dass wir keine Chance gegen Leute wie dich hätten. Wir wollen auch Spaß haben und haben nicht den Luxus, dutzende Stunden zu investieren, um uns zu verbessern.“

Profis sehen ein Problem: „Warum können wir keinen Rang haben?“

Obwohl vor allem stärkere Spieler und Profis das SBMM nervt, ist es möglicherweise gar kein so großes Problem, dass das System überhaupt implementiert ist. Der ehemalige Profi und mittlerweile Chef einer E-Sport-Organisation Nadeshot schreibt dazu auf Twitter:

Ich werde niemals verstehen, warum Call of Duty den ganzen Ärger auf sich nimmt, skillbasiertes Matchmaking zu implementieren aber kein Ranked-System hinzufügt. Wenn ihr mich schon gegen bessere Spieler antreten lasst, warum kann ich keinen Rang haben, auf den ich stolz bin und auf den ich hinarbeiten kann? Nadeshot auf Twitter (übersetzt)

Nadeshot hat sich bereits früher über Warzone geäußert – unter anderem zum Thema Cheater und dazu, dass CoD dringend etwas ändern muss, wenn es überleben will. Er sagt selbst, dass er das Spiel liebt und nicht sehen will, wie es an solchen Dingen zugrunde geht.

Ob Modern Warfare und Warzone überhaupt SBMM nutzen, ist nicht ganz klar. Die Profis und Nateshot sind sich sicher: Ja. Anders als beim Test zu Warzone hat allerdings ein Experiment zweier YouTuber im Multiplayer ergeben, dass das Matchmaking vielleicht doch anders funktioniert, als gedacht.

So oder so haben die Entwickler Infinity Ward keinen Einfluss auf das Matchmaking. Nach langem Schweigen der Devs hat sich der Chef eines anderen CoD-Entwickler-Studios, Michael Condrey, zu dem Thema geäußert. Laut ihm liege diese Entscheidung vollständig in Händen des Publishers – also von Activision. Ob und wann es also eine Rangliste gibt, scheint ebenfalls davon abhängig zu sein.