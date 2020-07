15-Jähriger bekommt PS4 geschenkt, weil er CoD Warzone mit dem Richtigen zockt

Ein junger Gamer zockt zufällig eine Partie Duos in Call of Duty: Warzone mit einer CoD-Legende. Dabei meistert er auch eine spontane Challenge von seinem Partner Nadeshot und wird dafür am Ende mit einer neuen PS4 belohnt.

Dicke Überraschung für einen 15-jährigen: Es passiert nicht alle Tage, dass man beim Zocken als „Normalsterblicher“ mit einem „Call of Duty“-Pro zusammengewürfelt wird. Doch genau das ist kürzlich einem 15-Jährigen bei einem Match in CoD: Warzone kurz vor der Season 5 passiert.

Der junge Gamer mit dem Spielernamen Private_Pyle wurde dabei mit dem ehemaligen Profi-Spieler und CoD-Größe Nadeshot gematcht, der das ganze live streamte und danach auch als Clip auf YouTube festhielt.

Wie sich schnell herausstellte, war Private_Pyle sogar ein langjähriger Fan des Pros und wusste, mit wem er es zu tun hatte.

Was hat es mit der Challenge auf sich? Bevor die Duos-Partie jedoch überhaupt begann, bemerkte Nadeshot, dass etwas nicht stimmte. Durch das Mikro seines jungen Partners kam kontinuierlich Lärm. „Mein Mann hat wohl einen Tornado in seinem Zimmer… Yo, Private, alles klar bei dir?… Deine PS4 klingt, als würde sie gleich explodieren…“ hieß es vom ehemaligen CoD-Pro.

„Ja, ich brauch ’ne neue“, entgegnete der Jugendliche. Und nur Sekunden später kam Nadeshot mit einer besonderen Challenge um die Ecke: „Wenn wir dieses Spiel gewinnen, kaufe ich dir eine brandneue PS4.“ Diese Herausforderung nahm Private_Pyle schnell an und sie schwitzten los, um sich den Sieg zu sichern.

So verlief das Match mit dem ehemaligen Pro: Zu Beginn sah es ganz danach aus, als würde das Match für den jungen Private_Pyle nicht lange dauern. Er wurde schon früh ausgeschaltet und musste sich im Gulag behaupten – doch das mit Erfolg.

Private_Pyle musste sich im Gulag 1vs1 behaupten

Danach folgte ein intensives Match, geprägt von konstanter Kommunikation und Team-Arbeit, beide arbeiteten sich fleißig in Richtung Finale, Nadeshot versorgte seinen Partner mit hilfreichen Tipps. Doch es gab ein Problem.

Die PS4 von Private_Pyle war so laut, dass Nadeshot teils Probleme mit seinem Ingame-Sound bekam. Es gab sogar Momente, wo Nadeshot seinen darum bat, sein Micro zu muten: „Wenn du jemanden siehst, musst du dein Micro muten, weil ich sonst einen Scheiß hören kann.“ hieß es vom Pro.

Nach einem hitzigen Gefecht zum Finale konnten die beiden aber am Ende tatsächlich als Sieger vom Feld gehen. Am Ende bot Nadeshot seinem Partner sogar die Wahl zwischen einer neuen PS4 und einer Vorbestellung der PS5, doch der 15-Jährige entschied sich für Sonys aktuelle Konsole.

“Private_Pyle riss sich zusammen, er hat gut gespielt” meinte Nadeshot abschließend. „Er hat es sich verdient“ hieß es, nachdem die CoD-Legende seinen Partner zu seinen Freunden auf der PS4 hinzugefügt hatte.

Hier könnt ihr euch das Ganze im Video anschauen:

Das ist Nadeshot: NaDeSHoT heißt mit bürgerlichem Namen Matthew Haag und ist ein ehemaliger und erfolgreicher Profi-Spieler in Call of Duty. Der CoD-Superstar zählte seinerzeit zu den besten Spielern weltweit und war vor allem für seine Supporter-Skills bekannt. Doch auch jetzt kann sich seine Leistung in CoD durchaus sehen lassen – auch, wenn er nur noch zum Spaß unterwegs ist.

Mittlerweile ist er Gründer und CEO des bekannten E-Sports-Teams 100 Thieves, streamt aber auch auf Twitch und veröffentlicht Clips auf YouTube.

Was haltet ihr von der Aktion? Habt ihr schon mal mit oder gegen eine bekannte CoD-Größe zocken können? Übrigens, falls ihr noch nach Strategien für das Finale bei Warzone sucht: CoD Warzone: Spieler zeigt clevere Methode, um den finalen Kampf zu gewinnen