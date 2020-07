CoD Warzone: Spieler zeigt clevere Methode, um den finalen Kampf zu gewinnen

Es gibt viele Mittel und Wege, um bei Call of Duty: Warzone im finalen Kreis zu siegen. Ein Spieler zeigte nun eine weitere effektive Möglichkeit rund um Gasmaske und Cluster-Schlag.

Was hat es mit der Methode auf sich? Bereits das Überleben bis zum finalen Kreis in der Warzone ist nicht immer einfach. Das Finale auf engstem Raum ist dann nochmal um einiges härter und jeder erfahrene Spieler hat dafür seine eigenen Strategien, Tricks und Methoden.

Der reddit-User EquinsuOchaACE hat nun auf der Diskussionsplattform eine weitere interessante Methode vorgestellt, mit der man sich im finalen Kampf gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Damit könnt ihr eure Strategie-Palette um eine weitere Methode erweitern. Es ist zwar keine Allround-Lösung, doch, wenn richtig ausgespielt, eine zusätzliche und durchaus effektive Alternative.

Übrigens, einige weitere Tipps zur Warzone findet ihr auch hier:

Das braucht ihr für die Endgame-Taktik: Die Methode von EquinsuOchaACE dreht sich nicht unbedingt um die besten Waffen oder starke Loadouts, sondern im Prinzip um 2 Items. Wie bereits am Titel seines Reddit-Threads ersichtlich, ist EquinsuOchaACE dazu übergegangen, im finalen Kampf immer öfter auf die Gasmaske sowie auf den Cluster-Schlag zu setzen – und das offenbar mit Erfolg, wie er in seinem Video demonstriert:

Zudem bedarf es dafür einer guten Position und einer ordentlichen Portion Mut. Denn ihr müsst dafür den sicheren Bereich verlassen und euch in das Giftgas außerhalb des Kreises wagen – und dort fühlt sich längst nicht jeder Spieler wohl.

Alles, was ihr über die Gasmaske und den Kreis wissen müsst erfahrt ihr hier: CoD Warzone: Alle Infos zu Gas, Gasmaske und Tipps zum Überleben

So EquinsuOchaACE damit im finalen Kreis: Im Prinzip ist die Methode einfach erklärt, kann aber vielfältig eingesetzt werden.

EquinsuOchaACE ist der letzte lebende Spieler aus seinem Trios-Team. Er erledigt mit seiner Waffe noch einen Gegner, muss sich dann aber zurückziehen, weil er selbst unter Feuer gerät. Der Kreis verschiebt sich und er bewegt sich Richtung Safe-Zone – so wie das letzte gegnerische Team. Und genau jetzt kommt seine angepriesene Kombo aus Gasmaske und Cluster-Schlag ins Spiel.

Die Cluster-Munition in CoD MW und Warzone

EquinsuOchaACE erneuert seine Rüstungsplatten und verbleibt mithilfe der Gasmaske im Gas. Dabei setzt er den Cluster-Schlag geschickt zwischen die Safe-Zone und das heranrückende gegnerische Team. Diese haben nun die Wahl: Rennen sie in den Cluster-Schlag oder verbleiben sie länger im tödlichen Gas und gehen dadurch drauf? Und so verenden 2 Gegner dank die geschickte Platzierung des Cluster-Schlags durch das Gas selbst, dem dritten, durchs Gas angeschlagenen Feind gibt er mit wenigen Schüssen aus seiner Waffe dann den Rest.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Die Methode kann zwar durchaus dazu verwendet werden, Gegner im finalen Kreis aus dem Gas heraus anzugreifen und sie somit auszulöschen oder wiederum ins tödliche Giftgas zu zwingen, aber auch zur Gebietskontrolle eignet sich der Cluster-Schlag aus dem Gas hervorragend.

Denn so könnt ihr Gegner auf dem Weg zur Safe-Zone dazu zwingen, sich einige Sekunden länger in der Gaswolke aufzuhalten und genau diese Zeit kann entscheidend für euren Sieg sein. Auch könnt ihr durch Gas angeschlagene Gegner damit aus der Safe-Zone heraus leicht eliminieren, wenn sie sich im Gas hinter einer Deckung verschanzen oder Teile der Safe-Zone selbst pulverisieren, falls ihr dort durch die Gegebenheiten in einen Deckungskampf verwickelt werdet.

Auch gegen Feinde in oder auf Fahrzeugen ist der Cluster-Schlag effektiv

Diese Methode funktioniert nicht in allen Situationen, denn vor allem eine passende Position zur Markierung des Ziels ist dafür wichtig. Doch die Gasmasken-Cluster-Schlag-Kombo, auf die EquinsuOchaACE so schwört, kann euch im finalen Kampf durchaus den Sieg einspielen und sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn es um die Strategie für den finalen Kreis geht.

Wo bekommt man Gasmaske und Cluster-Schlag? Beide Items erhaltet ihr aus 4 Quellen in der Warzone:

Belohnungen aus Aufträgen

aus Kisten in der Spielwelt

als Loot von gefallenen Feinden

durch den Kauf an einer Vorratsstation

Was sagt ihr? Wie sehen eure Strategien, Tipps, Methoden und Empfehlungen für den finalen Kampf in der Warzone aus? Gibt es bestimmte Taktiken oder Items, auf die ihr immer schwört? Lasst es uns und andere Leser in den Kommentaren wissen.

Übrigens, ein weiteres effektives, jedoch oft vernachlässigtes Item für die Warzone ist das Spotter Scope. Hier erfahrt ihr alles Wichtige: CoD Warzone: Das neue Item Spotter Scope – So nutzt ihr es richtig