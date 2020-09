CoD MW, Warzone: Update heute bringt 2 coole Spielmodi, die ihr noch nicht kennt

Call of Duty hat sein Playlist-Update angekündigt und zeigt euch eine Aussicht auf die kommende Woche. Modern Warfare bietet euch dabei gleich 2 Modi, die brandneu ins Spiel kommen. In der Warzone bleibt alles beim Alten.

Was ist da los bei CoD? In der letzten Woche kam mit dem „Season 5 Reloaded“-Update ein wenig neuer Content ins Spiel und ein neues LMG feuert seitdem über die Schlachtfelder von Call of Duty.

Damit Modern Warfare & Warzone doch auch neben den Content-Drops spannend bleibt, schieben die Entwickler jede Woche ein Playlist-Update auf die Server, um frischen Wind in die Modus-Auswahl zu bringen.

Die Entwickler informieren vorab über die Anpassungen in einem Blogpost auf einer Activision-Website. Doch Neuigkeiten gibt’s in diesem Zyklus wohl nur für Spieler des regulären Multiplayer – für die Warzone bleibt alles beim Alten. Dafür gibt’s bei MW gleich 2 neue Modi. Hier die Ankündigung der Playlist:

Modern Warfare

Sommerspiele

Reinforced Ground War

Search & Rescue

Shoot oder Ship, Egal

Warzone

Sommerspiele

Battle Royale Solo / Duo / Trio / Quad

Blutgeld 4er

Königsmörder 3er

Der Blogpost lässt allerdings meist ein paar der Modi aus, die mit der nächsten Playlist online sind. Sobald das Update aktiv ist, tragen wir die aktuellen Modi hier nach.

Aktuell laufen die Summergames bei CoD – eine schießwütige Olympiade.

Playlist-Update 01.09. – Sommerspiele weiter für alle aktiv

Wann kommt das Update? Ganz genau kann man das leider nicht sagen. Erfahrungsgemäß startet es jedoch heute Abend (01. September) frühstens um 19 Uhr. Das kann sich auch mal verzögern und die Playlist lässt bis 21:30 auf sich warten. Ist das Update um halb 10 immer noch nicht online, kommt es eher morgen früh (2. September) gegen 8:00 Uhr. Meistens kam es aber bisher am Abend.

Was können die aktuellen Modi? Das weltweite Event „Summergames“ (Sommerspiele) läuft noch bis zum 7. September und hier treten die verschiedenen CoD-Nationen gegeneinander an. In 5 Disziplinen prüft ihr eure Fähigkeiten, könnt euch Cosmetics besorgen und Medaillen für euer Land sammeln. Am letzten Tag (07.09.) der CoD-Olympiade gibt’s zur Feier Doppel-XP auf alles.

Mit „Reinforced Ground War“ kommt eine neue Bodenkrieg-Variation ins Spiel, in der ihr wie bei „Herrschaft“ 3 Flaggen einnehmen müsst. Allerdings gewinnt ein Team die Runde, wenn alle Flaggen genommen wurden. Der Respawn ist dabei beschränkt und jedes Mal, wenn ein Team eine Flagge einnimmt, kommen alle gefallenen Soldaten des Teams wieder zurück.

Eine weitere Neuerung ist der „Search & Rescue“-Modus, der bereits aus früheren CoD-Teilen bekannt ist. Hier mischt sich „Suchen & Zerstören“ mit dem TDM-Modus „Abschuss bestätigt“ und bringt so eine spannende Mischung aus gewiefter Taktik und grobem Drauf-Ballern. Ein Team muss das Ziel des Gegners zerstören und erledigte Kameraden lassen eine Marke fallen, statt komplett down zu gehen. Sammelt euer Team die Marke wieder ein, kommt auch der Kumpel zurück. Holt sich der Gegner die Marke, ist das Team-Mitglied für diese Runde raus.

Letzte Woche stand voll im Zeichen von CoD 2020 – Der erste Trailer wurde in der Warzone gezeigt.

CoD 2020 das große Thema letzte Woche

Was gab’s sonst bei CoD? Die beiden aktuellen CoD-Spiele Modern Warfare und Warzone gerieten in der letzten Woche ein wenig in den Hintergrund, denn das neue „Black Ops Cold War“ wurde enthüllt. Die Enthüllung fand zusammen mit einem kleinen Event in der Warzone statt und zeigte den Trailer ingame. MeinMMO hat live mitgetickert, falls ihr euch das Reveal-Event nochmal ansehen wollt.

Die Jagd auf dem Trailer begann schon Wochen vorher und enthielt viele versteckte Codes und Rätsel. Wie diese irre Easter-Egg-Jagd aussah, könnt ihr euch hier ansehen.

Als dann endlich der erste Trailer von Call of Duty: Black Ops Cold War offiziell in der Warzone veröffentlicht wurde, kam eine Flut an neuen Infos ans Licht. MeinMMO hat alles Wichtige zu CoD 2020 in einem Special gesammelt, damit ihr den vollen Überblick habt.