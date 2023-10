Wer die riesigen Schlachten aus MMORPGs vermisst, sollte sich ein neues Spiel auf Steam anschauen: Sieht massiv aus

Anvil Empires ist ein kommendes MMORPG auf Steam, das von SiegeCamp entwickelt wird. Ihr habt die Chance, das Game jetzt schon anzuspielen. MeinMMO verrät euch, was euch in diesem Spiel erwartet.

Mit dem Erfolg von Foxhole auf Steam hat das Entwicklerstudio SiegeCamp bereits bewiesen, dass sie wissen, wie man ein packendes Spielerlebnis schafft.

Der Shooter versetzt die Spieler in eine fiktive Welt, die vom Ausbruch eines Krieges, angelehnt an den Zweiten Weltkrieg, geprägt ist. Dabei schlüpft man in die Rolle eines Soldaten und wird Teil einer großen Armee, die in epischen Schlachten kämpft.

Anvil Empires ist an Foxhole angelehnt, doch ist das Game kein Shooter, sondern ein Massive-War-MMORPG, das im Mittelalter spielt und ebenfalls mit großen Schlachten glänzt. Ihr könnt es in die Pre-Alpha schaffen und das Spiel schon anzocken.

Wir verraten euch, wie ihr euch für die Pre-Alpha anmelden könnt und was euch in diesem Spiel erwartet.

Hier könnt ihr den Ankündigungstrailer von Anvil Empires sehen:

Wie kann ich mich für den Playtest anmelden?

Dafür geht ihr auf den Steam-Shop und sucht nach Anvil Empires.

Dort könnt ihr euch dann für den Playtest anmelden.

Wenn ihr zum Test eingeladen werdet, erhaltet ihr Zugang zu allen zukünftigen Tests, wann immer sie geöffnet werden. Beachtet jedoch, dass nicht jeder eingeladen wird und es nur eine Chance gibt, hereinzukommen.

Anvil Empires: Wo Stadtentwicklung auf Kriegsvorbereitung und riesige Schlachten trifft

Was ist das für ein Spiel? In der Welt von Anvil Empires erwartet euch eine einzigartige Mischung aus Stadtentwicklung und strategischer Kriegsführung. Dieses MMORPG ermöglicht es den Spielern, eine eigene Siedlung zu errichten und diese im Laufe der Zeit in eine florierende Stadt zu verwandeln. Dabei erinnert dieses Konzept stark an den Strategie-Klassiker Age of Empires.

Hier ist eure Aufgabe, die Infrastruktur eurer Siedlung zu erweitern, Gebäude zu errichten und die umliegenden Ressourcen geschickt zu nutzen, um das Wachstum eurer Stadt voranzutreiben. Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen dabei berücksichtigt werden. Ihr könnt Landwirtschaft betreiben, jagen, Tiere züchten und noch vieles mehr.

Zudem könnt ihr mit benachbarten Siedlungen von anderen Spieler handeln, um eure Wirtschaft weiter zu stärken. Und ihr könnt komplexe, massive Festungen bauen, die auch längeren Belagerungen standhalten können.

In Anvil Empires geht es nicht nur um den idyllischen Aufbau von Städten. Der Klang der Kriegstrommeln ist allgegenwärtig, und ihr müsst stets darauf vorbereitet sein, eure Stadt in eine Festung zu verwandeln, wenn die Schlachten beginnen. Es sind PvP-Schlachten für bis zu 1.000 Spieler, die gleichzeitig teilnehmen können, möglich.

Es ist nicht nur die militärische Stärke, die über den Ausgang der Schlachten entscheidet, sondern auch die Fähigkeit, eine stabile Wirtschaft und Versorgungskette aufrechtzuerhalten.

Was das Spiel noch bietet:

Ihr könnt sowohl auf Pferden reisen als auch die Meere auf Schiffen durchqueren.

Gemeinsam mit anderen Spielern betreibt ihr eure Wirtschaft und Versorgungslager und baut zusammen Logistikketten auf.

Auf euren Reisen habt ihr die Möglichkeit, Dörfer zu plündern.

Spieler sind begeistert

Wie reagieren Spieler auf Anvil Empires? Die Spieler sind begeistert und teilen ihre Vorfreude auf das Spiel auf Reddit.

Psittacula2 schreibt: Meiner Meinung nach sieht das nach einem der besten MMOs seit Ewigkeiten aus. […] Erstaunlich, dass sich tatsächlich eine gute Chance auf ein erfolgreiches MMO abzeichnet – offensichtlich hauptsächlich für PvP-Spieler im Open-World-MMO-Design.

Combocore bringt es kurz auf den Punkt: Das sieht verdammt cool aus.

virusoiul betont auf YouTube: Cooles Spiel, hoffentlich wird es so gut wie Foxhole.

Wann ist der Release von Anvil Empires? Ein genaues Veröffentlichungsdatum für dieses MMORPG steht aktuell noch aus. Da die Pre-Alpha im vollen Gange ist, könnte es noch etwas dauern, bis das Spiel in der Vollversion verfügbar ist.

Wie steht ihr zu Anvil Empires? Seid ihr daran interessiert, das Spiel auszuprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

