Lehrer verliert seinen Job, weil rachsüchtige MMORPG-Gilde negative Clips auf Twitch an die Schulleitung schickte

Der Streamer Blue_Squadron zeigte in den vergangenen 365 Tagen über 660 Stunden seiner Abenteuer in Black Desert live auf Twitch. Hauptberuflich war er jedoch Lehrer in Amerika, bis er vor wenigen Tagen die Kündigung bekam. Mitglieder seiner ehemaligen Gilde hatten der Schulleitung Clips aus seinen Livestreams geschickt.

Wie hat er seinen Job verloren? In einem Livestream verriet Blue_Squadron, dass er einen Streit mit seiner Gilde in Black Desert hatte. Eigentlich wollte er, dass ein anderer Spieler für sein Verhalten ausgeschlossen wird, wurde dann jedoch selbst rausgeschmissen.

In der Gilde wirkte der Skandal jedoch so stark nach, dass einige sich dazu entschieden haben, aus ihrer Sicht „unkorrekte“ Twitch-Clips an die Schulleitung zu schicken. Diese wusste bis dahin nicht, dass der Lehrer in seiner Freizeit auch Streamer ist.

Am 10. Oktober wurde Blue_Squadron dann zur Schulleitung zitiert und bekam die Kündigung. In einem Statement erklärt er:

Es war nichts, was man als eine große Sache bezeichnen könnte. Ich mache keine NSFW-Inhalte auf meiner Plattform, nicht mal im Entferntesten. Ich streame jedoch ein Spiel und die Gaming-Community ist, seien wir ehrlich, unglaublich sexistisch und objektiviert Frauen in vielerlei Hinsicht. Wenn ich irgendeine Bemerkung mache, einen Kommentar abgebe oder sogar eine Figur in einem Videospiel in einem sexuellen Licht betrachte, ist das nicht unbedingt für Highschool-Schüler geeignet (die ich unterrichtet habe).

Zwar habe der Streamer seine Inhalte mit einer Kennzeichnung von 18+ versehen, doch diese würde ohnehin von jedem ignoriert und einfach weggeklickt.

Was in den Clips zu sehen war, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Der Streamer hat derzeit nur den aktuellsten Livestream von vorgestern in seinem Archiv.

Clips sind oft aus dem Zusammenhang gerissene Ausschnitte aus Streams. Sie können online ein unvorhergesehenes Eigenleben entwickeln.

„Du möchtest nur, dass deine Eltern stolz auf dich sind“

Was sagt der Streamer noch? Im Statement heißt es weiter, dass man als Lehrkraft ein gewisses Maß an Professionalität und Respekt an den Tagen legen müsse: „Wenn die Schüler sehen können, wie ich online über degenerierte Menschen schimpfe, ist es mit der Professionalität vorbei und damit auch mit dem Respekt.“

Sein Verhalten im Spiel habe sich jedoch nie auf die Arbeit im Klassenzimmer ausgewirkt:

Zu keinem Zeitpunkt hat dies meine Pflichten oder Verantwortlichkeiten im Unterricht beeinträchtigt. Bis vor etwa 3 Tagen hatte niemand eine Ahnung, dass ich ein Content Creator war, und ich galt als einer der lustigsten, unterhaltsamsten und aufrichtigsten Lehrer an der Schule. Niemand hatte eine Ahnung, weil ich nie zugelassen habe, dass mein Online-Gaming-Leben meine berufliche Laufbahn beeinflusst. Als die beiden Welten jedoch aufeinandertrafen, war es zum Scheitern verurteilt.

Besonders emotional wird es dann, als der Streamer über seinen Vater spricht. Der arbeitet nämlich selbst an der Schule und hat den Vorfall natürlich mitbekommen.

Blue_Squadron hat das Gefühl, ihn enttäuscht zu haben und alles, was man als Kind wolle, sei, seine Eltern stolz zu machen.

Hier könnt ihr euch den dazugehörigen Clip anschauen:

Nach dem Rausschmiss möchte er Vollzeit-Streamer werden

Wie geht es für Blue_Squadron weiter? Auf Twitch verriet er, dass er nach der Kündigung zwei Optionen hatte. Entweder nach einem neuen Job suchen – und möglicherweise das Streamen komplett aufzugeben – oder Vollzeit als Content Creator zu arbeiten.

Er hat sich für letzteres entschieden, was bei seiner Community sehr gut ankam. Sie freuen sich darauf, jetzt mehr von Blue_Squadron zu sehen.

