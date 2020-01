Die größten MMORPGs in Deutschland, wenn es die Top 5 nicht gäbe

Einige große MMORPGs kennt wohl jeder. Doch welche Spiele neben den üblichen Top 5 hatten kurz vor 2020 das größte Suchvolumen über Google in Deutschland? Wir haben für euch 11 Underdogs herausgesucht, bei denen das Suchinteresse über Google am größten war.

Durch ein Online-Tool namens Google Trends können wir herausfinden, an welchen Games die deutschen Spieler das meiste Interesse zeigen. Das lässt sich anhand des Suchvolumens analysieren.

Nach einer Vorauswahl der größten MMORPGs laut Google, haben wir eben diese ausgeschlossen. Wir haben uns auf die 11 Spiele abseits dieser Game-Riesen konzentriert. Der 6. Platz der Top-Liste der größten MMORPGs vor 2020 ist dabei unser Ausgangspunkt. Dort findet ihr auch die Top 5:

Wir haben hierfür 33 MMORPGs in Google Trends gegeneinander antreten lassen. Dadurch können wir sehen, welche 11 der kleinen Titel die größten sind. Als Zeitraum haben wir die letzten 12 Monate gewählt, also das Jahr 2019. Die Reihenfolge, die wir dabei festgesetzt haben, möchten wir euch in dieser Liste vorstellen. Außerdem verraten wir euch, nach welchen Begriffen am meisten gesucht wurde.

Sind das Statistiken für Spielerzahlen? Mit Google Trends können wir das relative Interesse an einem Spiel herausfinden. Relativ meint, ein Game im Vergleich zum anderen. Dieses Suchvolumen spiegelt nicht die Spielerzahlen 1 zu 1 wider. Bei einem MMORPG mit vielen Anfragen über Google könnt ihr allerdings davon ausgehen, dass auch dementsprechend viele Spieler aktiv sind.

10. Albion Online und Star Trek Online (STO)

Das Sandbox-MMORPG Albion Online war 2019 im durchschnittlichen Google-Interesse in Deutschland praktisch gleichauf mit Star Trek Online. Der Free2Play-Gang im April 2019 für ein Anschwellen des Google-Interesses an Albion Online gesorgt. Daher teilen sich in dieser Liste zwei Games den Platz 10.

Was ist Albion Online für ein Spiel? Albion Online (PC) bietet euch gleich drei Bereiche, bei denen ihr euch in der Fantasy-Welt austoben könnt. Beim PvE tretet ihr wie gewohnt gegen Monster an, die euch mit den nötigen Ressourcen versorgen.

Auch im PvP gegen andere Spiele ist euch ordentlich Action geboten. Bei den für dieses Spiel besonderen GvG-Kämpfen könnt ihr zudem euer eigenes Reich erobern. Hier könnt ihr euch Dörfer bauen und sie gegen Gegner verteidigen.

Wonach wurde am meisten gesucht? Im Mittelpunkt des Interesses über Google stehen bei Albion Online die Builds. Aber auch die Suche nach der versprochenen Mobile-Vollversion steht weit oben im Kurs. Zudem Dauerbrenner wie das Forum oder Reddit des Spiels.

Albion Online: Neues Queen Update wird das komplette Endgame verändern

Was ist Star Trek Online für ein Spiel? Das MMORPG Star Trek Online (PC, PS4, Xbox One) katapultiert euch direkt ins Star-Trek-Universum. Veröffentlicht wurde es im Jahr 2010.

Ihr begebt euch in das 25. Jahrhundert. Dort habt ihr die Wahl, als Captain eines Förderrationsschiffes zu agieren. Oder ihr macht euch einen Namen als klingonischer Kriegsherr. Die Möglichkeiten sind vielseitig. Ihr könnt euch in Kämpfen zu Boden oder im Weltall austoben.

Wonach wurde am meisten gesucht? Bei Star Trek Online steht die Suche nach dem Erkunden und den Schiffen im Vordergrund. Außerdem wird die Version für die PlayStation 4 oft gegooglet.

MMORPG Star Trek Online bringt Items zu Preisen, als hätte sie ein Ferengi gemacht

9. Blade & Soul (BNS)

Was ist Blade & Soul für ein Spiel? Blade & Soul (PC) ist ein koreanisches MMORPG mit Martial-Arts-Elementen. Im Zentrum steht die Geschichte der wundersamen Welt.

Durch die Martial-Arts-Komponente sind vor allem die Kämpfe spektakulär. Neben Feinden in der Spielwelt könnt ihr euch auch im PvP mit anderen Spielern austoben.

Wonach wurde am meisten gesucht? Was Blade & Soul angeht, interessierten sich die Spieler vor allem für das Sub-Reddit des MMORPGs. Aber auch die langersehnte Konsolen-Version steht nach wie vor weit oben in der Liste. Eine Entwicklung von Blade & Soul für PS4 und Xbox One wurde bereits 2017 angedeutet.

MMORPG Blade – Soul beginnt seine Zukunft mit neuer Engine, verspricht Mounts

8. Runescape

Was ist Runescape für ein Spiel? Runescape (PC) ist eines der ältesten MMORPGs, die immer noch gespielt werden und startete im Jahr 2001. Ihr begebt euch mit einem eigenen Helden in eine faszinierende Fantasy-Welt.

Dort gibt es kein spezielles Spielziel oder eine übergreifende Handlung. Erzählt wird das Spiel mit vielen einzelnen Geschichten. Im Fokus steht dabei eure eigene Story, die ihr durch Quests und Dungeons selbst schreibt. Außerdem spielt das Wirtschaftssystem, dass ihr als Spieler mit beeinflusst, in der Community eine große Rolle.

Wonach wurde am meisten gesucht? Bei Runescape interessierten sich die Google-Nutzer sehr für die „Old-School-Version“ des Spiels. Dort könnt ihr die ursprüngliche Version des MMORPGs zocken. Außerdem steht das Reddit und das Wiki hoch im Kurs.

Die Community und die Entwickler vom MMORPG RuneScape sind total irre, aber liebenswürdig

7. AION

Was ist AION für ein Spiel? Der Startschuss zum MMORPG AION (PC) fiel im Jahr 2008. Die Story dreht sich um einen großen Konflikt, durch dessen Geschichte euch Quetst führen.

Bekannt geworden ist das Rollenspiel durch die Möglichkeit, zu fliegen. Das schafft ihr mit den Flügeln, die ihr im Laufe der Story erhaltet und so noch unbekannte Orte entdecken könnt.

Wonach wurde am meisten gesucht? Besonders das Mobile-Game AION: Legions of War hat die Google-Nutzer in 2019 interessiert. Außerdem suchten die Spieler viel nach dem Forum des Games und wie es um die Server bestellt ist.

Wie geht’s den MMORPGs Guild Wars 2, Aion und Blade and Soul Ende 2019?

6. Neverwinter

Was ist Neverwinter für ein Spiel? Das MMORPG Neverwinter (PC, PS4, Xbox One) aus dem Jahr 2013 basiert auf den Regeln des Pen&Paper-Spiels Dungeons & Dragons. Ihr müsst mit eurem Charakter die Stadt Neverwinter retten. Eure Gegner sind Orks und andere finstere Mächte.

Das besondere an Neverwinter ist die Nähe zu D&D. Hier steht vor allem das Gruppenspiel im Fokus und in speziellen Zonen ist auch PvP von Nöten.

Wonach wurde am meisten gesucht? Bei Neverwinter stehen in der Suche vor allem die Mods, also die Erweiterungen des Games, im Vordergrund. Hierbei waren Mod 16 „Undermountain“ und Mod 17 „Uprising“ besonders gefragt.

MMORPG Neverwinter erzählt bald die Vorgeschichte von Baldur’s Gate 3

5. Herr der Ringe Online (LotRO)

Was ist LotRO für ein Spiel? Das MMORPG Herr der Ringe Online (PC) erschien 2007. Dort begebt ihr euch in das von J.R.R. Tolkien geschriebene Universum, das aus Büchern und Filmen bekannt ist.

Eure Reise führt euch durch die Fantasy-Welt bis ihr letztendlich in Mordor ankommt. Anders als im Film gehen eure Abenteuer nach der Zerstörung des Rings jedoch weiter.

Wonach wurde am meisten gesucht? Zum Thema LotRO steht vor allem das Wiki und die Datenbank „Der Widerstand“ im Vordergrund. Hier können die Spieler beinahe alles nachlesen, was es zum Game zu wissen gibt. Aber auch das neuste Update „Minas Morgul“ steht weit oben im Kurs.

MMORPG Herr der Ringe hat keinen Ring mehr, aber Pläne für 20 Jahre

4. ArcheAge

Was ist ArcheAge für ein Spiel? Das MMORPG ArcheAge (PC) kam bereits 2014 nach Europa und kämpft mit TERA um Platz 3 unserer Liste. Im Jahr 2019 kam es als ArcheAge Unchained zurück. Wie der Name bereits verrät, wurden hierfür nach Aussage der Entwickler Grenzen gesprengt. Teure Item-Shop-Gegenstände wurden abgelegt und die Spieler können so die ganze Vielfalt von ArcheAge erleben.

Das Game zeichnet sich durch seine riesige Varianz aus. Ihr könnt zwischen unzähligen Klassen und Berufen wählen. Neben dem normalen Kampfsystem könnt ihr hier auch Seeschlachten austragen.

Was wurde am meisten gesucht? Bei ArcheAge führt die Suche nach ArcheAge Unchained die Liste an. Vor allem zum Release im Oktober 2019 ist der Graph in die Höhe geschnellt. Dazu gehören Begriffe wie das Sub-Reddit, der Release oder der Download. Die Veröffentlichung von Unchained bringt ArcheAge überhaupt erst in diese Liste. In unseren 15 größten MMORPGs aus dem Sommer taucht das Spiel nicht auf.

MMORPG ArcheAge bannt die besten Spieler aus EU – Kriegt sogar noch Lob dafür

3. The Exiled Realm of Arborea (TERA)

Was ist TERA für ein Spiel? In die Welt vom Asia-MMORPG TERA (PC, PS4) könnt ihr euch seit 2011 begeben. Das Suchvolumen ist hier beinahe identisch mit ArcheAge. Bei TERA dreht sich alles um eine Story rund um den Krieg mehreren Völker in einer Fantasywelt.

Neben den gewöhnlichen Spezialskills aus eurer Leiste könnt ihr hier selbst zuhauen und müsst auch ausweichen. Das Kampfsystem des MMORPGs ist somit einiges aktiver als in anderen Spielen des Genres.

Wonach wurde am meisten gesucht? Zum Thema TERA suchen die Spieler vor allem nach der Version für die PS4 und den Download für den PC. Jedoch sticht eine ungewöhnliche Anfrage ins Auge. Die „Schriftrolle der Bestimmung“ ist auch weit oben angesiedelt. Mit diesem Item könnt ihr Gegenstände identifizieren und ausrüstbar machen.

Offenbar arbeitet Bluehole seit 4 Jahren am neuen MMORPG TERA 2

2. EVE Online

Was ist EVE Online für ein Spiel? Beim MMORPG EVE Online (PC) dreht sich die Welt etwas anders. Hier verwalten die Spieler die Sandbox. Sie bauen Rohstoffe ab und stellen Gegenstände her. Der Handel mit diesen sorgt für eine laufende Wirtschaft und abwechslungsreiche Spielwelt.

Im Universum von EVE Online könnt ihr es weit bringen oder alles verlieren, was ihr euch aufgebaut habt. Das liegt vor allem an den riesigen Weltraumschlachten, denen ihr euch in diesem MMORPG ausgesetzt seht.

Wonach wurde am am meisten gesucht? Im MMORPG EVE Online spielt der Handel eine große Rolle. Dementsprechend wird auch viel nach dem Markt und Co. gesucht. Außerdem stehen die Schiffe im Interesse der Spieler. Mit denen könnt ihr eure Weltraumschlachten schlagen.

Einem Spieler in EVE Online ist es sogar gelungen, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Das war jedoch ein steiniger Weg.

Community in EVE Online sabotiert Entdecker, der erkundet dennoch die ganze Galaxis

1. Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Was ist SWTOR für ein Spiel? Beim MMORPG Star Wars: The Old Republic (PC) begebt ihr euch ins Star-Wars-Universum. Gestartet ist das Spiel in 2011 aus der Hand von Bioware und Electronic Arts. Die Story spielt einige Tausend Jahre vor den Spielfilmen. Das Sith-Imperium und die Alte Republik befinden sich im Krieg und ihr müsst eine Seite wählen.

Bei SWTOR erwarten euch einzigartige Stories mit voll vertonten Quests. Die letzten Erweiterungen wie das neuste Addon „Onslaught“, legen den Fokus auf „Singleplayer-Story“ und wurden für ihre epische Inszenierung gelobt.

Wonach wurde am meisten gesucht? Mit das größte Interesse haben die Spieler in 2019 am Suchbegriff „Onslaught“ gezeigt. Anhand der neuen Erweiterung ist das nicht verwunderlich. Ganz weit oben sind aber auch Dauerbrenner wie der Download, das spezifische Sub-Reddit und die Gefährten von SWTOR.

Interessant ist, dass zuletzt die Suche nach einem Film zu „Star Wars: The Old Republic“ gestiegen ist. Die Geschehnisse rund um die Alte Republik steht als nächste Film-Saga hoch im Kurs.

Während Star Wars 9 im Kino ist: Was läuft eigentlich im MMORPG SWTOR gerade?

So sehen die Graphen aus: Wir zeigen Euch hier das Interesse an 11 der MMORPGs vom 01.01.2019 bis zum 30.12.2019 in Deutschland. Wie oben ausgeführt, sind Albion Online und Star Trek Online gleichauf. Da bei Google Trends immer nur 5 Spiele verglichen werden können, haben wir zwei Graphen für euch vorbereitet.

Ob die neuen MMORPGs, die 2020 kommen, bei der Rangliste ein Wörtchen mitzureden haben, bleibt abzuwarten.

